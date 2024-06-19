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Общество ,  
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«Вкусно — и точка» убрала из меню чиабатту с тунцом на фоне отравлений

«Вкусно — и точка» убрала из меню чиабатту с тунцом на фоне вспышки ботулизма
Чиабатту с тунцом убрали из меню на фоне проверки сырья у ряда поставщиков и в некоторых предприятиях общественного питания, объяснили во «Вкусно — и точка». В компании заверили, что не получали жалоб на продукт
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть заведений быстрого питания «Вкусно — и точка» на несколько недель выводит из меню чиабатту с тунцом. Об этом сообщила РБК пресс-служба компании.

В компании заявили, что решение принято на фоне проверки сырья у ряда поставщиков и в некоторых предприятиях общественного питания.

«Мы не получали жалоб и не сомневаемся в качестве этого продукта, но также понимаем и поддерживаем решение о дополнительных проверках, которые проводят компетентные органы, чтобы гарантировать нашим гостям полную безопасность», — рассказали в пресс-службе.

Фасоль с ботулизмом: что известно о массовом отравлении готовой едой
Бизнес
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

15 июня Роспотребнадзор сообщил, что не рекомендует москвичам употреблять в пищу продукцию «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» и «Салат лобио» от «Локалкитчен» и «Гастропорта» после случаев ботулизма.

«Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования», — сказали в ведомстве.

Главный инфекционист рассказал, как избежать вызывающего ботулизм токсина
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

К 17 июня более 150 человек в нескольких регионах были госпитализированы в результате отравления готовой едой, заказанной в сервисах доставки. Пострадавшие, которые ели «Салат лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», начали обращаться за медицинской помощью с 14 июня.Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщала ранее, что в столичные больницы с симптомами ботулизма обратился 121 человек, 55 находятся в тяжелом состоянии, а 30 из них — в реанимации. В больницы Нижегородской области с таким же недомоганием обратились 16 человек, к аппаратам ИВЛ подключены шесть пациентов. Число жителей Татарстана, которые обратились за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, увеличилось до 15.

Пищевой ботулизм — это инфекционное заболевание с потенциально летальным исходом, которое поражает нервную систему. Отравление вызывает яд, который вырабатывает бактерия клостридия ботулизма в условиях низкого содержания кислорода.

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Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Анна Захарова
Вкусно – и точка тунец ботулизм

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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