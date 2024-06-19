«Вкусно — и точка» убрала из меню чиабатту с тунцом на фоне вспышки ботулизма

«Вкусно — и точка» убрала из меню чиабатту с тунцом на фоне отравлений

Чиабатту с тунцом убрали из меню на фоне проверки сырья у ряда поставщиков и в некоторых предприятиях общественного питания, объяснили во «Вкусно — и точка». В компании заверили, что не получали жалоб на продукт

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть заведений быстрого питания «Вкусно — и точка» на несколько недель выводит из меню чиабатту с тунцом. Об этом сообщила РБК пресс-служба компании.

В компании заявили, что решение принято на фоне проверки сырья у ряда поставщиков и в некоторых предприятиях общественного питания.

«Мы не получали жалоб и не сомневаемся в качестве этого продукта, но также понимаем и поддерживаем решение о дополнительных проверках, которые проводят компетентные органы, чтобы гарантировать нашим гостям полную безопасность», — рассказали в пресс-службе.

15 июня Роспотребнадзор сообщил, что не рекомендует москвичам употреблять в пищу продукцию «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» и «Салат лобио» от «Локалкитчен» и «Гастропорта» после случаев ботулизма.

«Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования», — сказали в ведомстве.

К 17 июня более 150 человек в нескольких регионах были госпитализированы в результате отравления готовой едой, заказанной в сервисах доставки. Пострадавшие, которые ели «Салат лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», начали обращаться за медицинской помощью с 14 июня.Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщала ранее, что в столичные больницы с симптомами ботулизма обратился 121 человек, 55 находятся в тяжелом состоянии, а 30 из них — в реанимации. В больницы Нижегородской области с таким же недомоганием обратились 16 человек, к аппаратам ИВЛ подключены шесть пациентов. Число жителей Татарстана, которые обратились за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, увеличилось до 15.