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Общество ,  
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В 2024 году в вузах выделили рекордное количество бюджетных мест

Российские вузы готовы принять 621 тыс. абитуриентов на бюджетной основе — это самое большое число за последние годы, из них 30 тыс. предусмотрено для новых регионов, сообщил глава Минобрнауки Фальков
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В этом году в вузах выделено наибольшее за последние годы число бюджетных мест — 621 тыс. мест. Почти 30 тыс. из них предусмотрены для выпускников школ новых регионов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на пресс-конференции в Москве.

Больше всего бюджетных мест традиционно выделено для будущих учителей (направление «образование» и «педагогических науки») — 75 тыс. мест. Для IT-направлений — 48,5 тыс. бюджетных мест, на клиническую медицину — почти 30 тыс. мест, на направления сельского, лесного, рыбного хозяйства — 27 тыс. мест, а на машиностроение 21,5 тыс. мест.

Фальков не привел статистику по инженерным специальностям, хотя вице-премьер Дмитрия Чернышенко в конце 2023 года сообщал, что наибольший рост числа бюджетных мест произойдет именно по программам подготовки инженеров — их станет на 2281 больше, обещал он.

Увеличить число бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским специальностям поручил глава правительства Михаил Мишустин весной 2023 года. О том, что количество бюджетных мест в вузах необходимо в принципе пересмотреть, премьер-министр также отметил в мае.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Фальков уточнил, что традиционно большинство бюджетных мест будет в регионах. Лидерами по числу учащихся-бюджетников в новом учебном году станут: Татарстан, Свердловская, Ростовская и Новосибирская области, Башкирия, Томская, Самарская и Нижегородская области, а также Красноярский край и Воронежская область.

Также по сравнению с 2023 годом на 3,8 тыс. мест выросло количество целевых мест (для тех, кто потом отработает в организации, оплатившей обучение) в университетах — всего в этом году 145,4 тыс. Большинство из них (76%) приходится на специальности «лечебное дело» и «педиатрия». В ординатуре по дефицитным направлениям будут обучаться только целевики. По словам Фалькова, это касается таких направлений, как акушерство и гинекология, неонатология, детская кардиология, детская онкология, детская эндокринология, педиатрия, терапия.

Приемная кампания начнется 20 июня. Конкурсные списки должны опубликовать 27 июня. С 28 по 30 июля пройдет первый этап зачисления — для приоритетных категорий абитуриентов. С 3 по 9 августа предусмотрен основной этап зачисления. Завершится приемная компания до 29 августа.

Как сообщил министр, вдвое — до 10 тыс. — будет увеличено число бюджетных мест в вузах-участниках пилотного проекта по изменению уровней высшего образования. «В этом году в пилотном проекте будет 173 программы и больше бюджетных мест — 10 тыс.», — сказал он. В пилотном проекте участвуют МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете. В новой системе высшее образование будет разделено на базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное — аспирантура.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

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Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
поступление вузы студенты Валерий Фальков высшее образование

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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