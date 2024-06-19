Бауманка потеснила МФТИ в рейтинге лучших российских университетов

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный рейтинг 100 лучших вузов России — его вновь возглавил МГУ, на втором месте МГТУ им. Баумана, обошедший МФТИ. Аналитики также выявили низкий интерес молодежи к инженерному профилю

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Рейтинговое агентство RAEX 19 июня представило ежегодный рейтинг 100 лучших вузов России. МГУ им. Ломоносова сохранил позицию лучшего вуза, которую удерживает с 2012 года, когда рэнкинг выпустили впервые. Второе место рейтинга долгое время занимал МФТИ, но в этот раз его сместил МГТУ им. Баумана. До этого вторую строчку этот вуз занимал только в 2012 году.

Аналитики отметили, что в рейтинге по образовательной деятельности МГТУ им. Н.Э. Баумана поднялся на две позиции, а в списке, отражающем востребованность выпускников работодателями, университет впервые с 2017 года занял первое место. На результат также повлияло улучшение показателей международной интеграции за счет активизации сотрудничества вуза с азиатскими странами.

Значительно усилил свои позиции Санкт-Петербургский государственный университет, поднявшийся с восьмой строчки рейтинга на четвертую.

РАНХиГС удалось вернуться в десятку (он ее замыкает). В прошлом году десятку закрывал Уральский федеральный университет, а РАНХиГС занимала 13-ю позицию. На улучшение показателей вуза в этом году в том числе положительно повлияло введение нового критерия при подготовке рейтинга, который учитывает образование госслужащих.

В 2024 году в список лучших вошли университеты из 29 регионов России. В топе рейтинга в этом году произошли заметные изменения: в двадцатке сильнейших только восемь участников сохранили свои позиции.

ТОП-10:

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ) Московский физико-технический институт (МФТИ) Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ) МГИМО МИД России Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Национальный исследовательский Томский политехнический университет Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)

На долю классических университетов (в которых представлены факультеты разнообразных специальностей) в последние годы приходится около четверти мест в первой сотне. Также в рейтинг вошли 18 медицинских вузов. Еще десять участников — социогуманитарные вузы. Доля педагогических и аграрных учебных заведений заметно меньше — как и раньше, суммарно на эти категории в рейтинге 2024 года пришлось не более 10%.

В 2024 году в топ-100 вошли четыре новых участника — Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого (88-е место), Иркутский национальный исследовательский технический университет (89-е место), Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (94-е место), а также Уфимский университет науки и технологий (95-е место).

Как RAEX составляет рейтинг При подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 130 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей. В анкетировании приняли участие 186 вузов. Среди основных критериев: условия для получения качественного образования (вес — 50%), уровень востребованности выпускников работодателями (30%), уровень научно-исследовательской деятельности (20%). В этом году в рейтинге появился новый критерий: данные о численности выпускников, занимающих руководящие должности в федеральных органах исполнительной власти.

В рейтинге наибольшее количество участников составляют технические вузы — их в списке 36. При этом статистика платного приема показывает, что спрос на направления инженерного профиля заметно ниже других специальностей. Родители абитуриентов охотнее тратят деньги на дорогостоящее обучение детей по экономическим, управленческим и медицинским специальностям, указывают аналитики RAEX.

Согласно собранным данным, наиболее популярной у молодежи инженерной сферой являются информационные технологии. Но, несмотря на это, инженерные направления не входят в топ-10 предметных областей по качеству приема.

Где учат чиновников

RAEX подсчитал, что в РАНХиГС получали образование 20,1% чиновников высшего звена (заместители и руководители департаментов министерств и ведомств). Второе место у МГУ — 9,3%, а замкнул тройку лидеров МГИМО — 5,3%.

Если же принимать в расчет только первое высшее образование, то здесь лидерство принадлежит МГУ им. М.В. Ломоносова — 9,7%, за ним следуют МГИМО и РЭУ им. Г.В. Плеханова — по 4,7%.

При этом, указывают аналитики, исследование не выявило зависимости карьеры чиновников высокого уровня от типа вуза, в котором они получали первое образование. Что касается второго высшего или дополнительного образования, то в этом случае доминируют вузы, специализирующиеся на подготовке экономистов и управленцев, — в них обучались свыше 70% госслужащих.

Для расчета показателя агентство собрало данные об образовании руководителей и заместителей руководителей более чем 60 министерств и ведомств федерального уровня, включая не только подведомственные правительству учреждения, но и структуры, контролируемые президентом (включая МИД, МВД и Минобороны). В зачет шли не только аспирантура, но программы переподготовки, МВА и другие постдипломные программы.