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Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест для инженеров и медиков

Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест по инженерным и медицинским специальностям
Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС
Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским специальностям, говорится на сайте кабинета министров.

«Минздраву, Минобрнауки и Минпросвещения совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти поручено подготовить предложения по увеличению [числа] бюджетных мест по наиболее востребованным медицинским специальностям в колледжах и вузах, в том числе на основании договоров о целевом обучении», — говорится в сообщении правительства.

О результатах проделанной работы ведомства должны доложить до 1 октября. По поручению Мишустина эти же министерства должны разработать дополнительные меры, чтобы трудоустроить выпускников медицинских вузов.

19 марта Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство направит более 503 млн руб. на проведение научных исследований в области здравоохранения.

«С помощью федерального финансирования будут созданы новые медицинские изделия, разработаны лекарственные препараты на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии», — говорится в сообщении. Работу по данным направлениям организуют в МГУ им. М.В. Ломоносова и в учреждениях, подведомственных Минобрнауки и Федеральному медико-биологическому агентству.

9 января российское правительство установило доплаты для сотрудников скорой помощи и поликлиник, а также для врачей дефицитных специальностей. Размер доплаты врачам будет зависеть от специальности и составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. в месяц.

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Михаил Мишустин Кабинет министров медицина инженер вузы
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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