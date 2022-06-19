Патриарх Кирилл назвал «божьим чудом» строительство храмов в России

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В Европе и Америке перестали строить храмы и церкви, а в России количество церковных построек только растет, что является «божьим чудом». Об этом заявил глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл, передает «РИА Новости».

Об этом патриарх Кирилл заявил после освящения Спасского собора в Пензе. Храм рассчитан на 5 тыс. человек. На богослужении также присутствовали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

Храм на месте Спасского собора был построен в 1663 году одновременно с крепостью Пенза. Здание неоднократно перестраивалось, а в 1934 году было взорвано. Новый храм заложил в 1999 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Стоимость работ составила около 1 млрд руб. Сумма была собрана за счет бюджетных средств и пожертвований предпринимателей и простых прихожан. Первая литургия в восстановленном соборе была совершена на Рождество 7 января 2021 года.

«Господь преклонил к нам милость свою и дал возможность строить сей храм. Нигде, ни в Европе, ни в Америке, новые храмы не строятся, они людям больше не нужны. Они закрываются, перепрофилируются, как теперь говорят, причем иногда вместо храмов — площадки для танцев и прочие увеселительные учреждения. А мы к ужасу того самого мира, который нас одолеть не может, строим божьи храмы. Мы, Россия XXI века — разве это не божье чудо?» — сказал патриарх Кирилл.

Ранее патриарх Кирилл утверждал, что современный мир захватили языческие страсти. Иерарх заявил, что через текущие события человечество наблюдает пророчество — весть о втором пришествии Спасителя. В Библии второе пришествие Христа отождествляется со Страшным судом.

По словам главы РПЦ, современный мир испытывает кризис в философии, науке и «знании человек». «И мы знаем, как действительно стихия языческих страстей захватила и сознание, и чувства людей», — сказал он.

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В мае 2019 года патриарх говорил, что в Советском Союзе не удалось построить «счастливой жизни без Бога» и народ вынес «очень большой урок», и поэтому сейчас в стране строят «по три храма в сутки». Спустя год митрополит Волоколамский Иларион уточнил, что слова патриарха относились не только к России, но и ко всей РПЦ.

«Эта цифра — три храма в день — отражает динамику строительства храмов на протяжении последних 32 лет, а именно с 1988 года. Тогда у Русской православной церкви было около 6,5 тыс. храмов, а сейчас без малого 40 тыс. Речь не идет о России только, речь идет о всей Русской православной церкви — в России, на Украине, в Белоруссии, в Молдове, в других странах, где присутствует Русская церковь», — отметил митрополит Иларион в 2020 году.