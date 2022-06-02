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Патриарх Кирилл заявил, что людей захватила «стихия языческих страстей»

Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сейчас мир находится в непростом состоянии, его захватила «языческая стихия», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в праздник Вознесения Господня.

«Сегодня мир переживает очень непростое состояние, и в первую очередь на уровне мысли, на уровне знания о человеке, на уровне жизненной философии. И мы знаем, как действительно стихия языческих страстей захватила и сознание, и чувства людей», — заметил глава РПЦ.

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Патриарх Кирилл

Вознесение Господне — один из переходящих христианских праздников. Он связан с событиями, когда после Воскресения Иисус Христос являлся людям, проповедовал, а на сороковой день вознесся на небо. Вознесение отмечается в четверг — через 40 дней после Пасхи (в этом году у православных она выпала на 24 апреля).

Иерарх заявил, что через текущие события человечество наблюдает пророчество — весть о втором пришествии Спасителя. В Библии второе пришествие Христа отождествляется со Страшным судом.

В конце мая, после того как Украинская православная церковь (УПЦ) объявила о своей независимости от РПЦ, патриарх сказал, что на УПЦ ополчились «духи злобы поднебесной», которые пытаются разделить православных России и Украины. Глава РПЦ выразил уверенность, что «подлинной цели никогда достигнуто не будет».

В конце марта патриарх призвал христиан молиться, чтобы народы видели друг в друге братьев и сестер, не разрушали общую систему ценностей и «не поднимали меч» друг на друга. Он неоднократно говорил о единстве русского и украинского народов. Также Кирилл обвинил внешние силы в попытках разжечь на Украине конфликт, чтобы разделить народы.

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