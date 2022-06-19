Ректор МГУ призвал сохранить все варианты подготовки студентов

Виктор Садовничий (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Бакалавриат и магистратуру следует сохранить в новой системе образования, которую сформируют в России после отказа от Болонской системы, заявил в интервью ТАСС ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Садовничий выразил уверенность, что бакалавриат оставят в отдельных направлениях подготовки студентов. По его мнению, ему отдано преимущественно в нынешних условиях, тогда как следует в большей степени готовить студентов по направлениям специалитета.

«Я бы считал, что специалитету и интегрированной магистратуре следует отдать преимущество, а бакалавриату и отдельным программам магистратуры — определенный процент. Наверное, будет разумно и правильно сохранить все варианты подготовки», — сказал ректор МГУ.

«Я выступаю за абсолютно плавное изменение и улучшение системы, не за кардинальную ломку того, что было», — подчеркнул Садовничий.

Он отметил, что МГУ уже долгое время обучает студентов по многовариантной модели, которая предполагает интегрированную магистратуру для бакалавров, желающих продолжить учебу на той же кафедре по тому же направлению. Он пояснил: «таким образом, это шестилетняя подготовка, где есть единое содержание. Специалитет, который мы отстояли, тоже шесть лет».

Ректор уточнил, что 90% выпускников бакалавриата в МГУ продолжают обучение в интегрированной магистратуре. Он добавил, что аспирантуру следует совершенствовать как «научную подготовку кадров», наращивая контрольные цифры приема по этому направлению, чтобы она стала доступнее для студентов, окончивших магистратуру или специалитет. Садовничий добавил: «может быть, [следует] подумать о вариантах сроков обучения».

Читайте на РБК Pro Pro Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Статьи Pro Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Инструкции Pro Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы Инструкции Pro Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Статьи Pro Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день Статьи Pro И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства Статьи Pro Ментальные карты: что это такое и как их использовать в рабочих проектах Ментальные карты: что это такое и как их использовать в рабочих проектах Инструкции Pro Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе Статьи

Материал дополняется.

Материал дополняется.