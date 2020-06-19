Минобрнауки запустило сервис для поступления в вузы онлайн

Абитуриенты смогут подать документы в 54 российских университета через портал «Госуслуги». Результатов ЕГЭ им ждать не нужно

Министерство науки и высшего образования запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», который позволит абитуриентам подать документы в университеты в дистанционном режиме. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Подать документы можно в 54 российских вуза через сервис «Госуслуги». Результатов Единого госэкзамена (ЕГЭ) ждать не нужно, отмечает ведомство. После того, как результаты испытаний обнародуют, баллы передадут в вузы и приемная комиссия распределит студентов в конкурсных списках.

Сначала услуга будет доступна для Дальневосточного федерального округа — в 09:00 по местному времени (02:00 мск), а затем и для абитуриентов из других регионов страны в соответствии с часовыми поясами, поясняет министерство.

Через этот сервис университеты будут принимать заявления о приеме на первом и втором этапах зачисления на бюджетные места для обучения в очной форме. Абитуриентам, которые поступают на контрактной основе, нужно обратиться непосредственно в вуз через электронный сервис на его сайте.