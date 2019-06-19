СМИ узнали об элитных коттеджах силовиков ФСБ из расследования Голунова

Соседкой сотрудника ФСБ Марата Медоева, которого упоминали в контексте расследования журналиста Ивана Голунова, является родственница высокопоставленного сотрудника «Ритуала», пишут «Новая газета», Transparency и «База»

Здание ФСБ на Лубянке (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Начальник управления ФСБ по Москве и области Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев — соседи, их «недавно построенные особняки обнесены общим забором», говорится в совместном расследовании «Новой газеты», Transparency International и «Базы».

Они владеют недвижимостью стоимостью около 100 млн руб., а их соседкой является сноха заместителя директора службы по вопросам похоронного дела Москвы ГБУ «Ритуал» Анастасия Мазараки, говорится в расследовании.

Здания находятся в элитном поселке Лесная Бухта в деревне Лечищево в Подмосковье, на берегу Истринского водохранилища. Площадь участков — 35 соток. Один из них в 2013 году купил отец Медоева Игорь.

Дорофеев приобрел участок в 2015 году у Валерия Васильева. «Любопытная деталь: у Васильева есть сын Андрей. Его полный тезка — бывший сотрудник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Андрей Валерьевич Васильев», — пишет «База».

В 2018 году соседкой Медоева и Дорофеева стала Анастасия Мазараки, ее муж Лев — брат первого замдиректора городской похоронной службы Москвы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки, говорится в статьях.

Рядом с домами Дорофеева, Медоева и Мазараки расположена недвижимость сестры Медоева Эльзы и Валерия Васильева, которого «Новая газета» называет отцом офицера управления «К» ФСБ Андрея Васильева, ставшего фигурантом уголовного дела.

В материале «Базы» также говорится, что в 2009 году Дорофеев и Медоев в один день купили соседние участки в другом месте в деревне Подпорино в Истринском районе Подмосковья, но спустя два года продали их, также в один и тот же день.

«Новая газета» пишет, что рядом с Подпорино расположена деревня Савельево, в которой участок получила мать Марата Медоева Ирина, а ее соседями стали сотрудники ФСБ. Дома на этих участках не возведены.

Детали о соседстве Мазараки с Медоевым и Дорофеевым обнаружил журналист «Медузы» Иван Голунов, отмечается в статьях. Он был задержан и арестован 6 июня в Москве, МВД обвинило его в попытке сбыта наркотиков. Голунов свою вину отрицал и связывал дело со своими расследованиями. 11 июля МВД сняло с Голунова все обвинения.

Издание «Проект» писало, что Голунов готовил материал, в котором упоминались Дорофеев и Медоев. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 11 июня сообщил о недвижимости Медоева на сотни миллионов рублей. «Новая Газета» позднее обнаружила недвижимость у Игоря Медоева и его жены в Словакии.