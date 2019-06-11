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Преследование Ивана Голунова ,  
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ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Арестованный журналист Иван Голунов заявлял, что связывает свое дело с расследованием о связях офицеров ФСБ с похоронным бизнесом. Навальный обнаружил у семьи одного из силовиков недвижимость на сотни миллионов рублей
Алексей Навальный (Фото: Замир Усманов / ТАСС)

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, который упоминался в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Текст опубликован на сайте Навального.

Навальный на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости указывает, что в собственности у отца Медоева находится квартира площадью 200 кв. м в жилом комплексе «Итальянский Квартал» в Москве оценочной стоимостью 200 млн руб. Еще две квартиры на улице Казакова (дом 17/1, стр.1) по 100 кв. м за 30 млн руб. каждая. Одна из них оформлена на самого Медоева, другая — на сына. На жену подполковника записана двухэтажная квартира в другом доме на улице Казакова (дом 27) площадью 180 кв. м стоимостью 80 млн руб., указывает Навальный. Кроме того, по его данным, семье Медоева принадлежит нежилое помещение площадью 948 кв м на улице Казакова. Оно сдается в аренду Московской автодорожной инспекции. Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus. Также, пишет основатель ФБК, в 2017 году Медоев продал свой BMW Х5 Валерию Михайловичу Большакову, человек с таким же именем работает начальником отделения в ГУП «Ритуал».

Общество
Адвокаты журналиста Голунова обжаловали его домашний арест

Издание «Проект» сообщало, что Голунов готовил к публикации материал, в котором фигурируют сотрудники УФСБ по Москве и Московской области — глава управления генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев. «Проект» со ссылкой на коллег журналиста писал, что в этом материале затрагивалась возможная связь силовиков с рынком похоронных услуг.

Фотогалерея 
Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Фоторепортаж

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Решением Никулинского суда 8 июня Голунова поместили под домашний арест. Журналист на заседании суда рассказал, что ему поступали угрозы при подготовке расследования о рынке похоронных услуг: в расследовании идет речь о связях офицеров из управления ФСБ по Москве и Московской области с ритуальным бизнесом.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Алексей Навальный, Иван Голунов, расследование
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