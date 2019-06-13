СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,58 +0,02 EUR Бирж. 72,82 -0,32 Brent 61,54 -1,33% USD Нал. 65,28 63,97 EUR Нал. 73,49 71,96 USD ЦБ 64,63 +0,12 EUR ЦБ 73,01 -0,03 EUR/USD 1,1271 -0,0058 BTC/USD Бирж. 8 286,90 +114,70 IMOEX 2 758,36 +0,24% RTSI 1 346,98 +0,27% DJIA 26 114,49 +0,42% Nasdaq 7 839,71 +0,60%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,53%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,43%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+41,82%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,53%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,43%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+41,82%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 64,63 (+0,12) Quote, 13 июн, 13:12
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 73,01 (-0,03) Quote, 13 июн, 13:12
Причиной пожара в Измайловском Кремле стал упавший в тополиный пух окурок Общество, 00:15 Преемница Меркель выступила за продление санкций против России Политика, 00:04 Трамп объявил об уходе пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс Политика, 00:02 ЕЦБ заявил о минимальной за 20 лет доле доллара в международных резервах Финансы, 00:01 Доля доллара в международных резервах упала до минимума за 20 лет Pro, 00:00 СМИ узнали о невзорвавшейся у танкера в Оманском заливе мине Общество, 13 июн, 23:45 СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова Общество, 13 июн, 23:41 Jay-Z второй год подряд стал самым богатым рэпером в мире Общество, 13 июн, 23:37 Mail.ru Group перекрыла выделенный интернет-канал для клиентов «Билайна» Технологии и медиа, 13 июн, 23:30 Взрывы танкеров в Оманском заливе. Что важно знать Политика, 13 июн, 23:05 В Измайловском Кремле в Москве загорелось здание Общество, 13 июн, 23:01 ИГ взяла на себя ответственность за бунт в колонии в Таджикистане Общество, 13 июн, 22:44 «Реал» провел презентацию капитана сборной Бельгии Эдена Азара Спорт, 13 июн, 22:14 Медведев назначил нового директора Курчатовского института Общество, 13 июн, 22:11
Преследование Ивана Голунова ,  
0 
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
«Новая газета» пишет, что родственники сотрудника ФСБ Марата Медоева владеют недвижимостью в Словакии и связаны с бизнесом, получавшим контракты от государства
Иван Голунов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект». ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.

В материале «Новой газеты» говорится о следующем:

  • Мать Медоева Ирина открыла в стране компанию Medeva, она управляет недвижимостью.
  • Ирина и Игорь Медоевы владеют недвижимостью под Братиславой, ссылается газета на выписку из реестра Словакии. Газета утверждает, что в том районе живут состоятельные люди.
  • Там же, в Лимбахе, находится дом дочери Медоевых Майи и ее мужа Петра Овсянникова.
  • Овсянникова газета называет директором Службы контроля и бухглатерского учета московского департамента труда и соцзащиты (на сайте департамента в числе руководства службы указан Овсянников Петр Юрьевич; в базе СПАРК он назван директором этого учреждения. — РБК). До этого он работал в Medeva, говорится в статье «Новой».
  • Этот же человек был директором компании Ivera Invest, которая принадлежит Светлане Андриановой. Семья Адриановой связана с поставщиками обуви для силовых структур компанией «Фарадей» (по данным СПАРК, доля Адриановой в уставном капитале «Фарадея» — 90%; РБК в 2016 году называл компанию в числе крупнейших производителей военной обуви. — РБК). Компания в 2015 году была определена правительством как единственный поставщик.
  • С семьей Андриановой газета связывает АО «ЦНИИ в области производства специальной и военной обуви», которая поставляла зимние ботинки инспекторам МАДИ (по данным СПАРК, ИНИИ, а не ЦНИИ; Светлана Андрианова указана бенефициаром. — РБК). Газета пишет о шести контрактах на 7 млн руб. (это самые крупные контракты компании за 2018 год, также в базе СПАРК есть сведения о контрактах за тот же год со структурами Росгвардии, противопожарной службы Сахалинской области, властей Томской области. — РБК). МАДИ руководил Юрий Овсянников, отец Петра Овсянникова.
  • Майя Овсянникова владела долей в компании «Автотехцентр Сокол», партнером по бизнесу был Владимир Коновалов (данные СПАРК это подтверждают. — РБК).
  • Коновалов владеет «Техцентром Сокол», который получил от московского УФСБ контракты на 2 млн руб. (общая сумма контрактов с управлением за 2015-2017 год, по данным СПАРК, составляет 2,3 млн руб.; за 2018 год есть данные об одном заказчике — постпредстве Хакасии, контракты на 1,9 млн руб. — РБК).

Общество
Дело Ивана Голунова: какие вопросы остались после освобождения журналиста

Газета готовила материал вместе с расследовательским центром Словакии (ICJK). В статье говорится, что сотрудники этого центра приехали к дому Медоевых, где поговорили с Игорем Медоевым. Тот сообщил, что находится на пенсии и что его сын не знает, «как выглядит Иван Голунов», и не имеет отношения к задержанию журналиста.

По словам бывшего силовика, за дом он заплатил €250 тыс.

Иван Голунов, о прекращении дела в отношении которого 11 июня объявил лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев, говорил, что занимался расследованием о похоронном бизнесе и о «связях с этим бизнесом силовиков из УФСБ по Москве и области». Журналист утверждал, что ему поступали угрозы из-за этого расследования.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: «Новая газета», Иван Голунов
Материалы по теме
Депутат Рашкин попросил генпрокурора проверить данные об угрозах Голунову
Общество
Песков ответил на заявления о влиянии властей на ход дела Голунова
Общество
Песков заявил об отсутствии изумления девушкой в футболке «Я/Мы Голунов»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter