СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

«Новая газета» пишет, что родственники сотрудника ФСБ Марата Медоева владеют недвижимостью в Словакии и связаны с бизнесом, получавшим контракты от государства

Иван Голунов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект». ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.

В материале «Новой газеты» говорится о следующем:

Мать Медоева Ирина открыла в стране компанию Medeva, она управляет недвижимостью.

Ирина и Игорь Медоевы владеют недвижимостью под Братиславой, ссылается газета на выписку из реестра Словакии. Газета утверждает, что в том районе живут состоятельные люди.

Там же, в Лимбахе, находится дом дочери Медоевых Майи и ее мужа Петра Овсянникова.

Овсянникова газета называет директором Службы контроля и бухглатерского учета московского департамента труда и соцзащиты (на сайте департамента в числе руководства службы указан Овсянников Петр Юрьевич; в базе СПАРК он назван директором этого учреждения. — РБК). До этого он работал в Medeva, говорится в статье «Новой».

Этот же человек был директором компании Ivera Invest, которая принадлежит Светлане Андриановой. Семья Адриановой связана с поставщиками обуви для силовых структур компанией «Фарадей» (по данным СПАРК, доля Адриановой в уставном капитале «Фарадея» — 90%; РБК в 2016 году называл компанию в числе крупнейших производителей военной обуви. — РБК). Компания в 2015 году была определена правительством как единственный поставщик.

С семьей Андриановой газета связывает АО «ЦНИИ в области производства специальной и военной обуви», которая поставляла зимние ботинки инспекторам МАДИ (по данным СПАРК, ИНИИ, а не ЦНИИ; Светлана Андрианова указана бенефициаром. — РБК). Газета пишет о шести контрактах на 7 млн руб. (это самые крупные контракты компании за 2018 год, также в базе СПАРК есть сведения о контрактах за тот же год со структурами Росгвардии, противопожарной службы Сахалинской области, властей Томской области. — РБК). МАДИ руководил Юрий Овсянников, отец Петра Овсянникова.

Майя Овсянникова владела долей в компании «Автотехцентр Сокол», партнером по бизнесу был Владимир Коновалов (данные СПАРК это подтверждают. — РБК).

Коновалов владеет «Техцентром Сокол», который получил от московского УФСБ контракты на 2 млн руб. (общая сумма контрактов с управлением за 2015-2017 год, по данным СПАРК, составляет 2,3 млн руб.; за 2018 год есть данные об одном заказчике — постпредстве Хакасии, контракты на 1,9 млн руб. — РБК).

Газета готовила материал вместе с расследовательским центром Словакии (ICJK). В статье говорится, что сотрудники этого центра приехали к дому Медоевых, где поговорили с Игорем Медоевым. Тот сообщил, что находится на пенсии и что его сын не знает, «как выглядит Иван Голунов», и не имеет отношения к задержанию журналиста.

По словам бывшего силовика, за дом он заплатил €250 тыс.

Иван Голунов, о прекращении дела в отношении которого 11 июня объявил лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев, говорил, что занимался расследованием о похоронном бизнесе и о «связях с этим бизнесом силовиков из УФСБ по Москве и области». Журналист утверждал, что ему поступали угрозы из-за этого расследования.