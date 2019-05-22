Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором «Дарт Вейдер»

Столяренко в 2002–2012 годах занимал должность президента — председателя правления банка «Еврофинанс» (в 2015 году переименован в Еврофинанс Моснарбанк), Бондаренко с 2000-го по апрель 2014 года был первым вице-президентом этого банка.
Оба банкира связаны с кипрским офшором «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprices Limited), которому, как ранее выяснил РБК, отошли активы, по версии следствия, отобранные экс-сотрудниками ФСБ у Гляделкина. Столяренко и Бондаренко с 2014 года владели долями в ООО «Тележная 32»; за полгода до них владельцем 100% этой компании стал «Дарт Вейдер». По данным Спарк, сейчас «Тележной 32» владеет ООО «Пансионат отдыха «Березка», ее бенефициаром является Евгений Мартынов (он тоже фигурировал в схеме по отчуждению активов у Гляделкина).
Бондаренко имел отношение к холдингу Eastsib, в одной из дочерних компаний которого работал до своего ареста полковник Фролов (он сообщил об этом на суде). Бенефициары холдинга, чья головная компания зарегистрирована на Кипре, не раскрываются, его правление возглавляет британский подданный лорд Фредерик Понсонби.
Он же является председателем совета директоров АО «РНГ»; комитет по инвестициям при совете директоров этой компании по состоянию на 2018 год возглавлял Бондаренко.
Как сказано в буклете на сайте РНГ, Бондаренко в 2002–2006 годах входил в совет директоров телеканалов НТВ, ТНТ и «НТВ-плюс», а в 2005–2010 годах являлся членом совета директоров Агентства экономической информации «Прайм-ТАСС». В совет директоров НТВ и ТНТ с 2003 года входил и Столяренко.
Последний с 2013 года являлся и членом совета директоров «Русгидро». В 2010–2011 годах Бондаренко был членом комитета корпоративного управления при совете директоров Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) и членом комиссии по аудиту при совете директоров Национального расчетного депозитария. В 2008–2013 годах он входил в совет директоров ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».
В 2016 году «Коммерсантъ» называл Столяренко «функционером федерального уровня», поскольку в 2012–2013 годах он входил в совет директоров «Зарубежнефти» — госкомпании, ведущей нефтяные проекты во Вьетнаме, Боснии и Герцеговине и странах СНГ.
Издание «Секрет фирмы» в 2005 году связывало Столяренко с банкиром Юрием Ковальчуком, утверждая, что он совершил несколько сделок на медиарынке в его интересах.
В 2010–2014 годах Столяренко был членом общественного совета при ФСБ России. С 2007 года преподавал в Высшей школе экономики (ВШЭ), был профессором кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти под руководством главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Сейчас страница Столяренко на сайте вуза удалена; ее версия от 12 мая сохранилась в кэше Google. РБК направил запрос в пресс-службу ВШЭ, а также в пресс-службу Шохина.
В марте США включили Еврофинанс Моснарбанк в санкционный список, заподозрив его в поддержке режима Николаса Мадуро и венесуэльской криптовалюты Petro. 49,99% акций банка принадлежит фонду национального развития Венесуэлы Fonden S.A. Блок-пакеты — по 25% плюс одна акция — принадлежат Газпромбанку и ВТБ.
В 2019 году ВТБ передал долю в банке Росимуществу. Газпромбанк также вел переговоры о передаче своей доли правительству, чтобы обезопаситься от попавшего под санкции актива.