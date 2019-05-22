Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором «Дарт Вейдер»

Фигурантом дела офицеров управления «К» ФСБ стал бывший член совета директоров «Зарубежнефти» и «Русгидро» Владимир Столяренко. Он и другой новый фигурант Александр Бондаренко связаны с офшором «Дарт Вейдер» и холдингом Eastsib

Владимир Столяренко (Фото: Александр Саверкин / ТАСС)

Новыми обвиняемыми по делу о мошенничестве в отношении сотрудников «банковского» отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ стали бывший руководитель Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и член правления банка Александр Бондаренко. Это следует из материалов, которые были оглашены в среду, 22 мая, в Мосгорсуде на заседании по апелляции на арест двоих фигурантов дела. Роль банкиров в преступлении следователь не уточнил.

Столяренко и Бондаренко объявлены в розыск. «Насколько мне известно, Столяренко живет за границей больше пяти лет, Бондаренко не приезжает в Россию уже год. Таким образом, нельзя сказать, что они скрываются от следствия по этому делу», — отметил на заседании обвиняемый — полковник ФСБ Дмитрий Фролов (цитата по ТАСС).

Офицеры ФСБ Кирилл Черкалин, Фролов и Андрей Васильев обвиняются в хищении в 2011 году 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина. СКР считает, что сотрудники ФСБ под угрозой уголовного преследования заставили его передать им акции компании «Юрпромконсалтинг». Гляделкин тогда проходил потерпевшим по делу о вымогательстве со стороны бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина; оперативное сопровождение этого дела курировал Фролов.

Черкалину дополнительно вменяется взятка от коммерсанта по фамилии Назаров на сумму $850 тыс., которую он получил с ноября 2013 года по февраль 2015 года. По данным «Росбалта», при обыске у Черкалина обнаружили валюту на сумму 12 млрд руб.