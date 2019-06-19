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«Известия» узнали о планах сделать задания на ЕГЭ индивидуальными
Сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными помогут новые технологии: компьютер будет автоматически генерировать набор заданий по предмету для каждого ученика, рассчитывают в правительстве
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Задания для выпускного Единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ), который школьники сдают после 9-го класса, планируют сделать индивидуальными для каждого ученика, а для их проведения использовать компьютеры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о реализации политики в сфере образования.

Перевод основных экзаменов в компьютерную форму позволит автоматически генерировать индивидуальные задачи для каждого сдающего, рассчитывают в правительстве.

При этом издание отмечает, что конкретные сроки для автоматизации процесса в докладе не зафиксированы, ответить на вопрос «Известий» о сроках в Рособрнадзоре также не смогли.

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Сейчас  участники ЕГЭ и ОГЭ заполняют бланки с тестовыми заданиями от руки, черной гелевой ручкой. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.

Газета указывает, что ранее Рособрнадзор сообщал о планах к 2022 году провести тестирование сдачи ЕГЭ по информатике на компьютере. Кроме того, к 2030 году в ведомстве планировали передать проверку работ учеников искусственному интеллекту.

Опрошенные газетой эксперты отмечают, что новый способ сдачи экзаменов сможет решить проблему со списыванием, а также уменьшит число критиков подобной формы аттестации. Кроме того, схожие технологии могут применяться и при проведении школьных олимпиад, указывает издание.

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Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

Основной период ЕГЭ стартовал в российских школах 27 мая с экзаменов по географии и литературе, он продлится до 1 июля. Для участия в нем зарегистрировались почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. человек — выпускники текущего года.

Первые итоги ЕГЭ были опубликованы 9 июня. В 2019 году результаты Единого государственного экзамена по базовой математике, литературе и географии остались в целом на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике стали лучше, отметило ведомство.

Автор: Наталья Демченко
Теги: ЕГЭ, ОГЭ, тесты, автоматизация
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