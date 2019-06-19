«Известия» узнали о планах сделать задания на ЕГЭ индивидуальными

Сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными помогут новые технологии: компьютер будет автоматически генерировать набор заданий по предмету для каждого ученика, рассчитывают в правительстве

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Задания для выпускного Единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ), который школьники сдают после 9-го класса, планируют сделать индивидуальными для каждого ученика, а для их проведения использовать компьютеры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о реализации политики в сфере образования.

Перевод основных экзаменов в компьютерную форму позволит автоматически генерировать индивидуальные задачи для каждого сдающего, рассчитывают в правительстве.

При этом издание отмечает, что конкретные сроки для автоматизации процесса в докладе не зафиксированы, ответить на вопрос «Известий» о сроках в Рособрнадзоре также не смогли.

Сейчас участники ЕГЭ и ОГЭ заполняют бланки с тестовыми заданиями от руки, черной гелевой ручкой. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.