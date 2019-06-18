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Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — говорится в сообщении.

Общество
На проверку получивших ноль баллов на ЕГЭ работ отвели два дня

19 июня эти результаты будут рассмотрены на заседании конфликтной комиссией. После этого, как уточнили в Рособрнадзоре, авторы работ смогут ознакомиться с результатами.

О получении тремя астраханскими выпускниками нулевых баллов на ЕГЭ по математике стало известно на прошлой неделе. Причиной стало неправильное оформление бланков — ученики заполнили их не черной гелевой пастой. Работы были некорректно отсканированы и аннулированы.

17 июня региональное министерство образования сообщило, что конфликтная комиссия проверит эти работы. На это специалистам выделили два дня.

Теги: Рособрнадзор, ЕГЭ, Астраханская область
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