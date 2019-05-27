Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах

В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В понедельник, 27 мая, выпускники 11-х классов будут сдавать экзамены по географии и литературе, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Основной период экзаменационной кампании в текущем году продлится с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировались почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. человек — выпускники текущего года.

Экзамен по географии состоит из двух частей и включает в себя 34 задания, на выполнение которых отведено три часа. Пользоваться можно транспортиром, линейкой и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии — 37.

ЕГЭ по литературе состоит из двух частей и включает 17 заданий. На выполнение заданий отводится три часа 55 минут. Для сдачи экзамена необходимо набрать минимум 32 балла.

Свои результаты участники экзаменов по географии и литературе смогут узнать не позднее 11 июня.