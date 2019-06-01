Рособрнадзор сообщил об атаках на ресурсы ЕГЭ

Работоспособность серверов удалось сохранить, атаки не помешали обработке результатов ЕГЭ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Интернет-ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS-атакам, это не повлияло на обработку результатов прошедшего ЕГЭ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работоспособность серверов и их доступность для специалистов Рособрнадзора и пользователей удалось сохранить благодаря задействованию средств противодействия атаке. «Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов», — добавили в ведомстве. Материалы по хакерским атакам были переданы в правоохранительные органы.

Перед началом основного периода сдачи ЕГЭ глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал родителей и школьников не пытаться купить экзаменационные задания, поскольку их продают только мошенники. «У мошенников якобы экзаменационные задания до начала экзамена. Их нет и не может быть», — указывал он.

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в России 27 мая, в этот день выпускники сдали литературу и географию. К сегодняшнему дню также прошли экзамены по математике, истории и химии. Следующим ЕГЭ, который пройдет 3 июня, будет русский язык.

Для участия в экзаменационной кампании этого года зарегистрировались почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. — выпускники текущего года.