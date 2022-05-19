Суд в Польше заочно арестовал россиянина по делу о крушении в Смоленске
Польский суд заочно арестовал российского авиадиспетчера Виктора Рыженко, работавшего в аэропорту Смоленска в апреле 2010 года, в день катастрофы президентского Ту-154 с высшим руководством Польши, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе окружного суда Варшавы.
«Суд района Мокотув по делу Виктора Р. применил в отношении подозреваемого меру пресечения в виде временного ареста на срок 30 дней от даты его задержания», — сказано в сообщении.
РБК направил запрос в окружной суд Варшавы.
Польша выдвинула обвинения против российских авиадиспетчеров в 2015 году. По версии польских следователей, они умышленно спровоцировали авиакатастрофу, в которой погиб президент страны Лех Качиньский.
Помимо майора Рыженко по делу проходят полковник Павел Плюснин и Николай Краснокутский. Рыженко и Плюснин работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения, голос Краснокутского присутствует в расшифровке переговоров диспетчеров с президентским бортом.
В мае 2021 года польский суд отказался арестовывать россиян, не увидев достаточного числа доказательств. Теперь же Рыженко отправили под арест на 30 суток. В отношении Краснокутского ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в виде временного ареста было отклонено, сообщил ТАСС.
Как указывало «Польское радио», решение об аресте диспетчеров в окружном суде Варшавы должно стать первым шагом на пути к выдаче международного ордера на арест.
Самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились Качиньский и его супруга, а также депутаты сейма, высшее военное командование, религиозные и общественные деятели. Делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.
Изначально польская комиссия установила, что самолет на большой скорости опустился ниже разрешенной минимальной высоты и врезался в дерево в условиях плохой видимости. Однако позднее в Польше начали новое расследование. Польские эксперты заявили, что есть доказательства взрывов на борту, и следователи вновь начали рассматривать версию, что катастрофа была спланирована.
Россия неоднократно опровергала эту версию. После обвинений в адрес диспетчеров МИД обвинил Польшу в «травле», отметив, что все попытки добиться их выдачи будут тщетны. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, Варшава «игнорирует факты и доводит ситуацию до абсурда», пытаясь «заработать на трагедии политические очки».