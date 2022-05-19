Суд в Польше заочно арестовал россиянина по делу о крушении в Смоленске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 15:56
Глава Херсонской области заявил о трансформации в будущем в регион России Политика, 17:08
Эксперты оценили доступность жилья в Москве по новой льготной ипотеке Недвижимость, 16:59
В «Роскосмосе» объяснили причину переноса выхода в космос с борта МКС Технологии и медиа, 16:58
Буш-младший словами «времена меняются» оценил обещание не расширять НАТО Политика, 16:49
FT сообщила о планах ЕС потреблять больше угля взамен газа из России Бизнес, 16:46
Новый кроссовер Changan заметили у бывшего завода Renault в Москве Авто, 16:38
Производитель «Боржоми» предложил передать долю в компании властям Грузии Бизнес, 16:37
Алишер Усманов подал на развод с Ириной Винер Общество, 16:34
Орешкин заявил об угрозе мирового голода к концу 2022 года Политика, 16:33
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 16:30
«АвтоВАЗ» назначил первого после ухода Renault топ-менеджера Авто, 16:29
РФС выберет из семи вариантов проведения чемпионата в новом сезоне Спорт, 16:27
Что можно и нельзя делать с долларами и евро. Актуальное руководство Инвестиции, 16:23
В Госдуму внесли законопроект об NFT-токенах Крипто, 16:12
Общество ,  
0 

Суд в Польше заочно арестовал россиянина по делу о крушении в Смоленске

Теперь следователи могут принять меры к задержанию диспетчера и добиться выдачи международного ордера на арест. МИД обвинения против россиян счел спектаклем, заявив, что Варшава пытается «заработать на трагедии политические очки»
На месте крушения самолета ТУ-154
На месте крушения самолета ТУ-154 (Фото: Imago-Images / ТАСС)

Польский суд заочно арестовал российского авиадиспетчера Виктора Рыженко, работавшего в аэропорту Смоленска в апреле 2010 года, в день катастрофы президентского Ту-154 с высшим руководством Польши, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе окружного суда Варшавы.

«Суд района Мокотув по делу Виктора Р. применил в отношении подозреваемого меру пресечения в виде временного ареста на срок 30 дней от даты его задержания», — сказано в сообщении.

РБК направил запрос в окружной суд Варшавы.

МИД обвинил Польшу в «раскрутке конспирологии» по делу о крушении Ту-154
Политика
Обломки самолета Ту-154М

Польша выдвинула обвинения против российских авиадиспетчеров в 2015 году. По версии польских следователей, они умышленно спровоцировали авиакатастрофу, в которой погиб президент страны Лех Качиньский.

Помимо майора Рыженко по делу проходят полковник Павел Плюснин и Николай Краснокутский. Рыженко и Плюснин работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения, голос Краснокутского присутствует в расшифровке переговоров диспетчеров с президентским бортом.

В мае 2021 года польский суд отказался арестовывать россиян, не увидев достаточного числа доказательств. Теперь же Рыженко отправили под арест на 30 суток. В отношении Краснокутского ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в виде временного ареста было отклонено, сообщил ТАСС.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Jeenah Moon / Getty Images Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности
Статьи
Pro
Неторопливый миллиард: как россиянину успешно выйти на рынок Индии
Статьи
Pro
Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом
Статьи
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
План на ближайшие 5 лет: что ждет ИТ-инфраструктуру компаний в РФ
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда
Прогнозы

Как указывало «Польское радио», решение об аресте диспетчеров в окружном суде Варшавы должно стать первым шагом на пути к выдаче международного ордера на арест.

Самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились Качиньский и его супруга, а также депутаты сейма, высшее военное командование, религиозные и общественные деятели. Делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.

Изначально польская комиссия установила, что самолет на большой скорости опустился ниже разрешенной минимальной высоты и врезался в дерево в условиях плохой видимости. Однако позднее в Польше начали новое расследование. Польские эксперты заявили, что есть доказательства взрывов на борту, и следователи вновь начали рассматривать версию, что катастрофа была спланирована.

Россия неоднократно опровергала эту версию. После обвинений в адрес диспетчеров МИД обвинил Польшу в «травле», отметив, что все попытки добиться их выдачи будут тщетны. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, Варшава «игнорирует факты и доводит ситуацию до абсурда», пытаясь «заработать на трагедии политические очки».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
крушение Ту-154 Лех Качиньский Польша диспетчер заочный арест
Материалы по теме
МИД ответил на требование Польши передать обломки разбившегося Ту-154
Политика
В Польше заявили о связи крушения самолета Качиньского с ремонтом борта
Общество
СК опроверг заявления Польши о взрыве на борту Ту-154 Качиньского
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter