СК завел дело из-за ролика о продаже масок из гуманитарной помощи

В интернете появился видеоролик о продаже в столичных магазинах защитных масок, которые, по утверждению авторов, являются частью гумпомощи и не предназначены для перепродажи. СК назвал эту информацию ложной

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Следственный комитет завел уголовное дело по факту распространения в интернете ложной информации о продаже в Москве защитных масок, представленных в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело заведено по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

По данным следствия, в одной из соцсетей был опубликован видеоролик, в котором показали упаковку масок с надписями на китайском языке. Как утверждалось в видео, надписи означали, что маски являются гуманитарной помощью и должны распространяться бесплатно. Эта информация не соответствует действительности, сообщает СК: по данным ведомства, перевод показал, что на этикетке была указана информация «исключительно о сертификации товара».

О каком именно видео идет речь, ведомство не уточнило. В конце апреля в соцсетях стали появляться ролики и публикации, авторы которых утверждали, что торговые сети в ряде российских городов продают маски, поставленные Китаем в качестве гуманитарной помощи. По словам авторов публикаций, они не были предназначены для продажи.