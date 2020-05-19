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СК завел дело из-за ролика о продаже масок из гуманитарной помощи

В интернете появился видеоролик о продаже в столичных магазинах защитных масок, которые, по утверждению авторов, являются частью гумпомощи и не предназначены для перепродажи. СК назвал эту информацию ложной
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Следственный комитет завел уголовное дело по факту распространения в интернете ложной информации о продаже в Москве защитных масок, представленных в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело заведено по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

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Фото: Олег Яковлев / РБК

По данным следствия, в одной из соцсетей был опубликован видеоролик, в котором показали упаковку масок с надписями на китайском языке. Как утверждалось в видео, надписи означали, что маски являются гуманитарной помощью и должны распространяться бесплатно. Эта информация не соответствует действительности, сообщает СК: по данным ведомства, перевод показал, что на этикетке была указана информация «исключительно о сертификации товара».

О каком именно видео идет речь, ведомство не уточнило. В конце апреля в соцсетях стали появляться ролики и публикации, авторы которых утверждали, что торговые сети в ряде российских городов продают маски, поставленные Китаем в качестве гуманитарной помощи. По словам авторов публикаций, они не были предназначены для продажи.

Кроме того, снимки подобных упаковок масок опубликовал Telegram-канал «Московские новости», по его данным, они появились в продаже в магазинах Fix Price и «Перекресток». Представители торговых сетей в разговоре с РБК эти данные опровергли. Как пояснил гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов, в апреле в Россию для продажи ввезли 10 млн масок, произведенных по заказу торговой сети в Китае, на их упаковках были указаны название и адрес производителя. «Это обычный сертификат соответствия с данными завода-производителя и характеристиками товара и стандартная печать китайской фирмы», — заявил РБК переводчик с китайского Николай Воропаев, подтвердив, что на упаковке ничего не сказано про гумпомощь.

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за распространение ложной информации, связанной с коронавирусом. В соответствии с документом, если сведения угрожают здоровью и жизни людей, граждане могут лишиться 300–700 тыс. руб., а СМИ и юридические лица — от 1,5 млн до 3 млн руб. В том случае, если распространяемые фейки приведут к смерти и беспорядкам, максимальный штраф вырастет до 5 млн руб.

Первое уголовное дело за фейк, связанный с распространением коронавируса, было заведено в Санкт-Петербурге. Причиной стала публикация во «Вконтакте», в которой говорилось о заражении COVID-19 в одной из городских больниц.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Следственный комитет, коронавирус, уголовное дело
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