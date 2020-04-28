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Ретейлеры ответили на данные о продаже присланных в качестве помощи масок

X5 Retail Group FIVE ₽2 195 +0,5% Купить
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Представители торговых сетей опровергли появившиеся в социальных сетях сообщения о появлении в продаже в магазинах Fix Price и «Перекресток» защитных масок, присланных из Китая в качестве гуманитарной помощи.

В подтверждение своих слов авторы таких сообщений ссылались на стоящий на упаковке масок штамп, якобы сообщающий, что маски не предназначены для продажи.

«Дефицит медицинских масок в России создал определенный нездоровый популизм сегодня — многие пытаются хайпануть на этой теме. Никаких «штампов о гуманитарной помощи» там нет, это может подтвердить любой переводчик с китайского языка», — заявил РБК генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По его словам, в апреле компания «Бэст Прайс» (управляет сетью магазинов Fix Price) ввезла в Россию для продажи 10 млн масок, произведенных по ее заказу в Китае. На упаковке масок указаны наименование и адрес нахождения производителя, отметил Кирсанов.

Переводчик с китайского языка Николай Воропаев подтвердил РБК, что на упаковке действительно ничего не сказано про гуманитарную помощь. «Это обычный сертификат соответствия с данными завода-производителя и характеристиками товара и стандартная печать китайской фирмы. Так что никакого криминала тут нет», — сказал он.

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В свою очередь, представитель X5 Retail Group пояснил РБК, что в супермаркеты «Перекресток» поступили в продажу защитные маски из Китая. «Это собственная закупка сети, в первую очередь сеть закупала маски для сотрудников, на данный момент они полностью обеспечены, дополнительно закупленные объемы выставлены на продажу», — сказал собеседник РБК.

Теги: X5 Retail Group, Fix Price, медицинские маски, новости РБК
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