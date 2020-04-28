Ретейлеры ответили на данные о продаже присланных в качестве помощи масок

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Представители торговых сетей опровергли появившиеся в социальных сетях сообщения о появлении в продаже в магазинах Fix Price и «Перекресток» защитных масок, присланных из Китая в качестве гуманитарной помощи.

В подтверждение своих слов авторы таких сообщений ссылались на стоящий на упаковке масок штамп, якобы сообщающий, что маски не предназначены для продажи.

«Дефицит медицинских масок в России создал определенный нездоровый популизм сегодня — многие пытаются хайпануть на этой теме. Никаких «штампов о гуманитарной помощи» там нет, это может подтвердить любой переводчик с китайского языка», — заявил РБК генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

По его словам, в апреле компания «Бэст Прайс» (управляет сетью магазинов Fix Price) ввезла в Россию для продажи 10 млн масок, произведенных по ее заказу в Китае. На упаковке масок указаны наименование и адрес нахождения производителя, отметил Кирсанов.