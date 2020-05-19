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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре заявили о снижении уровня циркуляции COVID-19 в Москве

Ранее уровень циркуляции коронавируса в Москве и Московской области составлял 12-14%, сейчас в столице этот показатель находится на уровне 2,6%, в Подмосковье — 3,8% и 3,9%
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве и Подмосковье уровень циркуляции коронавируса среди населения снизился практически в четыре-пять раз. Об этом в эфире программы «Док-Ток» на «Первом канале» сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

По его словам, происходит увеличение объема тестирования россиян на вирус, однако не наблюдается рост числа зараженных COVID-19. «Свидетельство это, скорее всего, тому, что уровень циркуляции вируса среди населения падает», — отметил он.

Акимкин заявил, что за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса в Москве составил 2,6%, а в Подмосковье — 3,8% и 3,9%, хотя ранее этот показатель был по 12-14%.

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В начале прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стабилизации числа госпитализированных пациентов в городе. По его словам, это связано с наращиванием объемов тестирования и выявлением инфекции на ранней стадии. В понедельник, 18 мая, в столице был зафиксирован самый низкий суточный прирост зараженных коронавирусом с 30 апреля.

Помимо этого, о стабилизации ситуации с заражением в Подмосковье заявлял губернатор Андрей Воробьев. Он также выражал надежду на спад заболеваемости на этой неделе.

С начала пандемии в Москве выявили 146 062 зараженных коронавирусом, в Московской области — 28 290. Всего в России инфицирование COVID-19 подтвердили у 290 678 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Александра Хрисанфова, Мария Лисицына
Теги: Москва, Подмосковье, коронавирус
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