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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал число тяжелобольных с коронавирусом в Москве

По словам мэра, в столичных больницах находятся 18 тыс. тяжелобольных пациентов с COVID-19, говорить о победе над инфекцией преждевременно. Ограничения будут сняты, когда число смертей от вируса пойдет на спад, отметил он
Фото: Xinhua / ZUMA / ТАСС
Фото: Xinhua / ZUMA / ТАСС

В московских больницах лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в программе «60 минут» на канале «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сказать, что мы победили коронавирус, было бы безответственным заявлением», — сообщил он.

В связи с этим, считает мэр, в вопросе ослабления действующих из-за пандемии ограничений в Москве нужно «двигаться осторожно», чтобы это не привело к увеличению числа госпитализированных. «Чтобы мы, приняв какие-то безответственные решения, не получили ситуацию, когда придется закрывать целые отрасли», — пояснил мэр.

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В качестве примера Собянин привел Китай. «Одна из провинций — они обнаружили 45 человек, зараженных коронавирусом, 100 млн человек посадили на жесточайший карантин», — заявил мэр. В Москве, по словам Собянина, совершенно другая ситуация — половина горожан «свободно или более менее свободно передвигается». «Знаете, это такой лайт, это карантином назвать невозможно», — считает он.

По данным оперативного штаба, за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 3545 москвичей, общее число зараженных с начала эпидемии выросло до 149,6 тыс. Количество летальных исходов составило 1651.

Режим обязательной самоизоляции в Москве действует до 31 мая. Жителям разрешено выходить из домов только в случае необходимости, например, для поездок на работу, похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор или выгулять домашнее животное. Кроме того, в столице и области введен пропускной режим, а с середины мая жителей обязали носить маски и перчатки в общественных местах, в том числе и в магазинах.

С 12 мая в столице заработали промышленные и строительные предприятия, а с 25 мая заработают многофункциональные центры (МФЦ), рассказал Собянин. По словам мэра, дальнейшие ограничения, в том числе запрет на занятия спортом на улице и прогулки, будут сняты, когда число смертей от COVID-19 пойдет на спад.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сергей Собянин, коронавирус, Москва
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