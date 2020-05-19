Собянин назвал число тяжелобольных с коронавирусом в Москве

По словам мэра, в столичных больницах находятся 18 тыс. тяжелобольных пациентов с COVID-19, говорить о победе над инфекцией преждевременно. Ограничения будут сняты, когда число смертей от вируса пойдет на спад, отметил он

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В московских больницах лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в программе «60 минут» на канале «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сказать, что мы победили коронавирус, было бы безответственным заявлением», — сообщил он.

В связи с этим, считает мэр, в вопросе ослабления действующих из-за пандемии ограничений в Москве нужно «двигаться осторожно», чтобы это не привело к увеличению числа госпитализированных. «Чтобы мы, приняв какие-то безответственные решения, не получили ситуацию, когда придется закрывать целые отрасли», — пояснил мэр.

В качестве примера Собянин привел Китай. «Одна из провинций — они обнаружили 45 человек, зараженных коронавирусом, 100 млн человек посадили на жесточайший карантин», — заявил мэр. В Москве, по словам Собянина, совершенно другая ситуация — половина горожан «свободно или более менее свободно передвигается». «Знаете, это такой лайт, это карантином назвать невозможно», — считает он.