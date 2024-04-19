Дугин ответил на петицию против школы им. Ильина
Появление петиции против названия учебно-научного центра «Высшая политическая школа им. Ивана Ильина» при Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) — операция западных спецслужб, целью которой является разобщение единства российского народа. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор центра, философ Александр Дугин.
Соответствующая петиция появилась на платформе Change.org 12 апреля. В ней говорится, что студенты вуза и «неравнодушные граждане» возмущены созданием «учебно-научного центра имени ультраправого философа Ивана Ильина». Самого Ильина авторы петиции считают потворником фашистского режима, который оправдывал преступления Адольфа Гитлера и писал о необходимости русского фашизма.
«Научный центр одного из ведущих вузов страны — победительницы фашизма не может носить имя сторонника фашистских идей, принимая во внимания ту общественно-политическую обстановку, в которой в данный момент находится наша страна», — подчеркивают авторы.
На момент публикации петицию подписали 19,4 тыс. человек.
Дугин связывает появление петиции студентов РГГУ с предложением «признания Украины террористическим государством».
«Мы стали свидетелями самой настоящей сетевой атаки. То есть изначально история такая, что в начале апреля мы с рядом депутатов Государственной думы подали иск о признании террористом и украинской СБУ, и их заказчиков в США, которые, собственно, ответственны за теракты против мирных людей и за целую серию терактов. Собрали огромное количество материалов и передали дело в Следственный комитет», — рассказал философ, уточнив, что принял участие в подготовке обращения.
«И через некоторое время, буквально прошло пару недель, вдруг появляются на Западе и среди иностранных агентов атаки на Высшую политическую школу имени Ивана Ильина, которую мы еще почти год назад, в июле 2023 года, в РГГУ создали», — добавил он.
Ректор РГГУ Александр Безбородов ранее заявил, что петицию против центра им. Ильина создала украинская агентура. «Студенты к этому никакого отношения не имеют, они у нас нормально работают, сейчас с проректорским корпусом будет развернута очень серьезная деятельность. Да еще и не такую ждали, от украинской агентуры любую реакцию можно ждать. Получили три подписи и закрыли центр? Вы знаете, что и 10 тысяч можно одним нажатием клика сделать. Подписи эти известны, подтверждены? Нет, и подтверждены быть не могут», — сказал Безбородов.
В начале апреля группа депутатов Госдумы обратилась в СК с заявлением о необходимости расследования терактов со стороны США, Украины и западных стран против России. Среди таких терактов упоминаются подрыв газопроводов «Северный поток», убийства Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, взрыв грузовика на Крымском мосту, обстрелы Белгорода. Заявление, кроме Дугина, подписали первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, глава комитета Госдумы по Дальнему Востоку Николай Харитонов, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.
9 апреля СК возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.
Иван Ильин — русский философ, политический мыслитель и публицист, известный в мире в первую очередь как специалист по философии Георга Гегеля. После Октябрьской революции критиковал большевиков. В 1922 году его приговорили к смертной казни, которая была заменена высылкой. В эмиграции стал одним из главных идеологов белого движения. Поддерживал в печати национал-социалистов, когда Адольф Гитлер пришел к власти в 1933 году, но в 1938 году эмигрировал из Германии из-за ограничений на преподавание и публикации. В России начал издаваться в период перестройки. Философ последовательно выступал против тоталитаризма, но подвергал критике либерализм. Он считал, что государство должно поощрять добро и сдерживать зло, критиковал идеи Толстого о непротивлении злу насилием. Ильин видел в «государственной мудрости православия» связь государства и человека — христианская система ценностей должна соединить индивидуальную свободу и служение общему делу, подлинная государственность понимается как духовный союз. Несколько раз Ивана Ильина упоминал или цитировал Владимир Путин. «Я читаю Ильина, читаю до сих пор. У меня книжка лежит на полочке, и время от времени снимаю, читаю», — говорил президент на заседании Валдайского клуба в 2021 году.
Учебно-научный центр «Высшая политическая школа имени Ивана Ильина» был создан летом 2023 года. Его целью назывались «разработка и реализация нового подхода в отечественном преподавании гуманитарных и общественных дисциплин, направленного на формирование мировоззрения обучающихся с опорой на российскую цивилизационную идентичность и традиционные российские духовно-нравственные ценности».
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