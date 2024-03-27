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Политика ,  
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СК попросили расследовать организацию США терактов против России

СК попросили расследовать организацию США терактов против России
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Следственный комитет России получил обращение группы депутатов Госдумы и общественных деятелей о необходимости расследовать роль США и других стран Запада в организации терактов против России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте ведомства.

Авторами обращения в СК стали депутаты Андрей Красов (ЕР), Николай Харитонов (КПРФ) и Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»), а также общественные деятели Александр Дугин и Андрей Деркач.

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В СК отметили, что обращение, «касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России», будет рассмотрено «в установленном законом порядке».

Николай Харитонов в своем телеграм-канале опубликовал текст обращения. В нем говорится, что кроме СКР России оно направлено в генеральные прокуратуры пяти стран — России, Германии, Кипра, США и Франции.

Харитонов заявил, что в приложении к обращению его авторы «предоставили прямые доказательства об инициаторах, организаторах, исполнителях, прикрывающих и финансирующих эти злостные преступления».

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Большая часть посвящена подрыву газопроводов системы «Северный поток», среди терактов последнего времени упоминаются убийство Дарьи Дугиной, взрыв грузовика на Крымском мосту, убийство военкора Владлена Татарского, обстрелы Белгорода.

Авторы обращения считают, что для осуществления этих терактов украинскими спецслужбами необходимо финансирование, в том числе в наличной валюте, чтобы избежать утечек.

В некоторых случаях, например, при подрыве «Северных потоков», украинский след использовался как прикрытие, чтобы отвести внимание от настоящих организаторов терактов, говорится в обращении.

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Николай Харитонов фото

Николай Харитонов

депутат Госдумы, кандидат в президенты России
30 октября 1948 года
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