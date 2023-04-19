Путин предложил подумать о «пионерах» в названии детского движения

Российское движение детей и молодежи по выбору его участников получило название «Движение первых». Путин напомнил, что первые — это и есть пионеры, это слово лишено идеологической окраски

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Президент Владимир Путин предложил вновь подумать над названием российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» и рассмотреть для этого слово «пионеры». Об этом глава государства заявил во время совещания с членами правительства.

«Вот вы сказали про «Время первых», да, так? <...> Первые, это вот что такое, это пионеры, да?» — спросил Путин после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой о летней оздоровительной кампании для детей.

«По-старому можно сказать так», — ответила Голикова.

«По-старому, по-новому, как было, так и есть, и от этого никуда не деться. И этот термин, это название, оно лишено, скажем, в отличие от комсомола, <...> какой-то идеологической окраски», — отметил Путин и призвал в связи с этим подумать над названием РДДМ.

Голикова напомнила, что его выбрали сами дети. Путин сказал, что по поводу возможного нового варианта с ними нужно будет «посоветоваться».

Законопроект о всероссийском детском движении внесли в Госдуму в мае прошлого года, к столетию пионерии. Изначально предлагалось название «Большая перемена». Путин поддержал идею о создании нового движения и в середине июня подписал закон о его создании. В июле глава государства принял предложение одной из участниц конкурса «Большая перемена» возглавить наблюдательный совет движения.

В декабре в Москве проходил первый съезд движения. На нем и было выбрано путем голосования участников название «Движение первых». Название «Пионеры» тоже предлагалось, но дети за него в итоге не проголосовали. Также участники съезда отказались от названий «Движение им. Гагарина», «Новое поколение» и «Юность».