Адвокат Караулова опроверг данные об уголовном деле и 50 квартирах

Адвокат Обозов: уголовного дела в отношении Караулова нет, у журналиста нет 50 квартир

Андрей Караулов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

В отношении журналиста и блогера Андрея Караулова не возбуждалось уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности за сдачу десятков квартир в наем, сообщил РБК его адвокат Александр Обозов.

Ранее «Коммерсант» написал, что против Караулова заведено дело — по данным газеты, журналиста заподозрили в том, что он последние четыре года через третьих лиц нелегально сдавал в Москве как минимум 50 квартир.

«Уголовного дела в отношении Караулова о незаконной предпринимательской деятельности не возбуждалось. И никаких 50 квартир у него нет», — сказал РБК Обозов.

Караулов информацию о 50 квартирах назвал «полным бредом».

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК по Москве.

Материал дополняется.