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Адвокат Караулова опроверг данные об уголовном деле и 50 квартирах
Адвокат Обозов: уголовного дела в отношении Караулова нет, у журналиста нет 50 квартир
Андрей Караулов
В отношении журналиста и блогера Андрея Караулова не возбуждалось уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности за сдачу десятков квартир в наем, сообщил РБК его адвокат Александр Обозов.
Ранее «Коммерсант» написал, что против Караулова заведено дело — по данным газеты, журналиста заподозрили в том, что он последние четыре года через третьих лиц нелегально сдавал в Москве как минимум 50 квартир.
«Уголовного дела в отношении Караулова о незаконной предпринимательской деятельности не возбуждалось. И никаких 50 квартир у него нет», — сказал РБК Обозов.
Караулов информацию о 50 квартирах назвал «полным бредом».
РБК обратился за комментарием в ГСУ СК по Москве.
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