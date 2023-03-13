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Против Караулова по заявлению Михалкова возбудили новое дело

Против журналиста Караулова возбудили новое дело по заявлению Михалкова
Основанием для дела стали высказывания журналиста по поводу вырубки леса в Нижегородской области компанией Михалкова. Караулов также проходит по делу о клевете по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова
Андрей Караулов
Андрей Караулов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Против журналиста Андрея Караулова возбудили новое уголовное дело о клевете по заявлению режиссера Никиты Михалкова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, Караулов публично обвинил Михалкова в вырубке леса в Нижегородской области.

В отношении Андрея Караулова возбуждено уголовное дело о клевете на Никиту Михалкова, сообщил РБК адвокат Караулова Александр Обозов. По его словам, по адресам, связанным с журналистом, прошли обыски.

Дело по ст. 128.1 УК (максимальное наказание за клевету в публичном выступлении — лишение свободы на срок до двух лет) сначала было возбуждено в Нижнем Новгороде, но вскоре его передали в Москву, где против журналиста ведется еще одно расследование по этой же статье.

«В ходе проведения следственных действий почти по 20 адресам в Москве и в Московской области сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков», — рассказал собеседник ТАСС.

РБК направил запросы в пресс-службы ГУ МВД по Москве и Московской области, ГСУ СКР по Москве и Московской области, обратился за комментарием к представителю Михалкова.

Караулов упоминал Михалкова и вырубку леса в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан иноагентом в России) на его YouTube-канале в январе прошлого года.

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В сентябре прошлого года суд в Нижнем Новгороде приговорил медиаменеджера Александра Файба к 200 часам обязательных работ по обвинению в клевете. Поводом для дела стал видео 2020 года, опубликованное от имени активистов «Нижегородского экопатруля». В нем утверждалось, что компания Михалкова ООО «Темино-Павловское» арендует землю в Павловском районе, где вырубает лес. В то де время, по словам адвоката Павла Астахова, следствие и экспертизы установили, что обвинения в адрес Михалкова лживы и там было «высажено (восстановлено) лесов даже больше, чем ранее где-то вырубалось».

Караулов проходит по делу о клевете на главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Как заявляли в госкорпорации, журналист «вышел далеко за рамки профессиональной этики» и «в своем канале публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности, не утруждая себя необходимой проверкой информации», что нанесло репутационный ущерб Чемезову. Караулов сообщал, что у него дома прошел обыск и что он находится в статусе свидетеля. Он называл следствие вторым актом «пьесы «Ксения Собчак». В октябре ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали по обвинению в вымогательстве у главы «Ростеха» 11 млн руб. Караулов также говорил, что находится не в России.

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Теги
Елена Чернышова
Никита Михалков Андрей Караулов уголовное дело клевета
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