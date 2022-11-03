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Караулов уточнил свой статус в деле о клевете по заявлению Чемезова

Журналист Андрей Караулов заявил, что проходит свидетелем в деле по заявлению Чемезова
В доме журналиста в Подмосковье прошли обыски. Сейчас Караулов находится на лечении за рубежом
Андрей Караулов
Андрей Караулов (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Журналист Андрей Караулов сообщил РБК, что находится в статусе свидетеля по открытому по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова делу.

«Оказывается, у свидетелей тоже можно проводить обыск! Самое невероятное: дача была окружена машинами с полицией, штук десять, не меньше, так что вся округа теперь <...> обсуждает, что такое сделал Караулов, с какими террористами он связан», — заявил журналист.

Ранее Караулов сообщил, что в его доме начался обыск по заявлению Чемезова о клевете. В обыске, по его словам, участвовали две овчарки и два кинолога, «свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом».

Караулов рассказал ТАСС, что сейчас находится на лечении за рубежом (ему предстоит операция на сердце), но планирует вернуться в Россию и разобраться в случившемся.

РБК направил запрос представителю «Ростеха» и в управление СК по Москве.

Журналист назвал обыски в его доме вторым актом «пьесы «Ксения Собчак». Ее коммерческого директора Кирилла Суханова в конце октября арестовали по обвинению в вымогательстве у Чемезова 11 млн руб. По версии следствия, от представителей главы «Ростеха» потребовали денег за отказ от публикации «порочащей» его информации в телеграм-канале «Тушите свет».

По делу также проходит экс-главред Tatler Ариан Романовский — один из авторов упомянутого канала. Он тоже арестован.

Саму Собчак в вымогательстве не подозревают. Сейчас она находится не в России. По данным ТАСС, в ночь с 25 на 26 октября журналистка уехала в Литву через Белоруссию, а утром 26 октября в ее доме в Подмосковье прошел обыск.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Анастасия Серова Анастасия Серова
Андрей Караулов Анатолий Собчак Сергей Чемезов Ростех клевета
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