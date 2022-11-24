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МВД объявило в розыск журналиста Караулова после заявления «Ростеха»

МВД объявило в розыск журналиста Караулова после заявления «Ростеха»
В начале ноября в подмосковном доме журналиста пришли с обыском по заявлению о клевете, поданном «Ростехом». Там обвинили Караулова в «псевдожурналистике» и публикации непроверенной информации, журналист находился за границей
Андрей Караулов
Андрей Караулов (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

МВД объявило журналиста Андрея Караулова в федеральный розыск, его карточка появилась в реестре ведомства.

На сайте министерства указывается, что журналист родился 10 сентября 1958 года в подмосковном Королеве (бывший Калининград), особые приметы и фотография не добавлены. Кроме того, не упоминается статья УК, ставшая причиной для розыска.

РБК направил запросы Караулову и в пресс-центр МВД России.

Три недели назад, 3 ноября, в доме Караулова прошел обыск. Он рассказал, что люди с автоматами попытались «болгаркой» вырезать ворота. Собеседник РБК уточнил тогда, что следователи пришли к журналисту в дом в Наро-Фоминске. По словам Караулова, его считают в деле свидетелем, сам он находится за границей перед операцией на сердце, но намерен вернуться в Россию и разобраться в произошедшем.

В «Ростехе» объяснили РБК заявление тем, что Караулов «вышел далеко за рамки профессиональной этики, занимаясь, по сути, псевдожурналистикой» и публикуя материалы, которые нанесли репутационный ущерб главе корпорации. «Настоящая журналистика предполагает проверку фактов с использованием как минимум двух источников, а также официальное обращение в компанию о предоставлении комментариев и разъяснений», — подчеркивалось в сообщении. В компании рассказали, что попросили правоохранительные ведомства дать оценку деятельности Караулова, так как количество его публикаций с непроверенной информацией в последнее время увеличилось кратно.

Караулов назвал обыски в своем доме вторым актом «пьесы «Ксения Собчак». Ее коммерческого директора Кирилла Суханова в конце октября арестовали по обвинению в вымогательстве у Чемезова 11 млн руб. По версии следствия, от представителей главы «Ростеха» потребовали денег за отказ от публикации «порочащей» его информации в телеграм-канале «Тушите свет». Саму Собчак в вымогательстве не подозревают, несмотря на обыск в ее доме.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
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Андрей Караулов розыск МВД журналист Сергей Чемезов Ростех
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