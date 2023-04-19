Соцзащита отозвала иск об ограничении в правах родителей Маши Москалевой

Ходатайство об отзыве иска направлено в суд. Ранее отца Маши, Алексея Москалева, приговорили к двум годам колонии по делу о дискредитации армии

Алексей Москалев (Фото: Sota.Vision)

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ефремова Тульской области отказалась от иска об ограничении в правах родителей Марии Москалевой, отца которой осудили на два года колонии после антивоенного рисунка дочери. Об этом сообщила председатель комиссии Светлана Давыдова, говорится на сайте администрации города.

«Мы приняли решение отказаться от иска об ограничении родителей Марии Москалевой, Москалева А.В. и Ситчихиной О.В., в родительских правах. Главной задачей органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних было обеспечить защиту интересов Маши, в первую очередь ее прав на получение образования», — сказано в комментарии Давыдовой.

Председатель комиссии указала, что сейчас Маша с мамой, «у них хорошие отношения» и девочка снова учится, поэтому причины, по которым был подан иск, «устранены». Ходатайство об отзыве иска направлено в суд.

В апреле 2022 года Маша Москалева на уроке ИЗО сделала антивоенный рисунок. В том же месяце ее отца Алексея Москалева, который воспитывал дочь один, оштрафовали на 32 тыс. руб. по административному делу о дискредитации армии из-за поста в «Одноклассниках». В школе девочка длительное время не посещала занятия.

В декабре против Москалева возбудили уголовное дело, так как он продолжал «высказывать лозунги», дискредитирующие деятельность российской армии, в соцсетях. В январе соцзащита подала иск об ограничении в родительских правах и отца, и матери девочки.

В начале марта Москалева отправили под домашний арест, а его дочь — в социальный центр в Ефремове. 28-го числа Ефремовский межрайонный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом Москалев на оглашении приговора отсутствовал, так как, по словам представителя суда, «скрылся из-под домашнего ареста».

Его задержали в Минске 30 марта, а 13 апреля передали России. В начале апреля Машу из социально-реабилитационного центра забрала мама, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. По ее словам, Маша с матерью долго не общались, сначала девочка не хотела к ней, но потом передумала.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод заявлял, что взял ситуацию на контроль. По его словам, основной причиной претензий со стороны соцзащиты является то, что Москалев «не исполнял своих обязательств как родитель». «Никто за сам рисунок никаких препятствий девочке не чинит, наверное, здесь имеет место сознательная демонизация органов социальной защиты», — говорил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что власти интересовались причинами дела и выяснили, что «не так все прямолинейно». «Могу сказать, что там в истории с ребенком дело в другом: там плачевное состояние с выполнением родительских обязанностей и условий проживания ребенка», — сказал он.