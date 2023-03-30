Осужденного за дискредитацию Москалева задержали в Белоруссии

Осужденного по делу о дискредитации Москалева задержали в Белоруссии по запросу России

Алексей Москалев (Фото: sotavisionmedia / Telegram)

Житель Тульской области Алексей Москалев, осужденный в России по делу о дискредитации армии, задержан сотрудниками милиции по запросу российской полиции, сообщили РБК в пресс-службе МВД Белоруссии.

На этой неделе Ефремовский межрайонный суд приговорил Москалева к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако осужденный на оглашении приговора не присутствовал, поскольку, по словам представителя суда, ночью «скрылся из-под домашнего ареста». Защита указывала, что не знает, почему его не было на приговоре.

В апреле прошлого года дочь Алексея Москалева Мария сделала на уроке ИЗО рисунок с антивоенным лозунгом. Москалева, воспитывающего ее в одиночку, в том же месяце оштрафовали на 32 тыс. руб. по административному делу о дискредитации армии из-за поста в «Одноклассниках».

В декабре против Москалева завели уголовное дело по статье о дискредитации армии. По данным следователей, он продолжал «высказывать лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии, посредством одной из социальных сетей». Москалева отправили под домашний арест, а дочь направили в социальный центр в Ефремове.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод заявлял, что взял ситуацию на контроль. По его словам, основной причиной претензий со стороны соцзащиты является то, что Москалев «не исполнял своих обязательств как родитель». «Никто за сам рисунок никаких препятствий девочке не чинит, наверное, здесь имеет место сознательная демонизация органов социальной защиты», — говорил он.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти интересовались причинами дела и выяснили, что «не так все прямолинейно». «Могу сказать, что там в истории с ребенком дело в другом: там плачевное состояние с выполнением родительских обязанностей и условий проживания ребенка», — сказал Песков, рекомендовав обратиться за информацией в органы опеки.