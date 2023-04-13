Белоруссия передала России осужденного за дискредитацию армии Москалева

Алексей Москалев (Фото: sotavision / Telegram)

Белоруссия передала России жителя Тульской области Алексея Москалева, которого приговорили к двум годам колонии по делу о дискредитации армии, а он сбежал из-под домашнего ареста в Минск, подтвердила РБК начальник управления информации и общественных связей МВД республики Наталья Сахарчук.

«Я вчера связывался с начальником спецчасти, куда его должны будут привезти. Она мне сказала, что его (Москалева. — РБК) у нас пока нет. И как только его привезут, они мне сообщат», — сообщил РБК адвокат Москалева Владимир Билиенко.

В апреле 2022 года дочь Алексея Москалева Мария сделала на уроке ИЗО в школе рисунок с антивоенным лозунгом. В том же месяце отца девочки, воспитывающего ее в одиночку, оштрафовали на 32 тыс. руб. по административному делу о дискредитации армии из-за поста в «Одноклассниках».

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В декабре 2022 года против Москалева завели уголовное дело. По данным следователей, мужчина продолжал «высказывать лозунги, дискредитирующие деятельность Российской армии, посредством одной из социальных сетей».

В начале марта текущего года Москалева отправили под домашний арест, а его дочь — в приют в городе Ефремове в Тульской области. Кроме того, комиссия по делам несовершеннолетних Ефремова обратилась в суд с иском об ограничении родительских прав Москалева. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод заявлял, что взял ситуацию на контроль. По его словам, основной причиной претензий со стороны соцзащиты является то, что Москалев «не исполнял своих обязательств как родитель». «Никто за сам рисунок никаких препятствий девочке не чинит, наверное, здесь имеет место сознательная демонизация органов социальной защиты», — говорил он.

28 марта Ефремовский межрайонный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Москалев на оглашении приговора отсутствовал, так как, по словам представителя суда, ночью «скрылся из-под домашнего ареста». 30 марта сотрудники МВД Белоруссии по запросу российской полиции задержали мужчину в Минске.

В начале апреля уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале сообщила, что Машу Москалеву из соццентра в Ефремове забрала мама Ольга Ситчихина. «Маша поначалу к маме не хотела, а ее мнение по закону обязаны учитывать. Сейчас ее позиция изменилась — она сама мне сказала это по телефону», — написала омбудсмен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что власти интересовались причинами дела и выяснили, что «не так все прямолинейно». «Могу сказать, что там в истории с ребенком дело в другом: там плачевное состояние с выполнением родительских обязанностей и условий проживания ребенка», — сказал он.