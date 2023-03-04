Соцзащита попросила ограничить права отца девочки с антивоенным рисунком

Комиссия по делам несовершеннолетних администрации города Ефремов Тульской области обратилась в суд с иском об ограничении родительских прав местного жителя Алексея Москалева, отправленного на днях под домашний арест по делу о дискредитации армии. Об этом РБК сообщила глава комиссии Светлана Давыдова. Семья Москалевых получила известность после того, как прошлой весной дочь Москалева Мария нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок.

Иск был подан в январе, еще до задержания Москалева: комиссия просит суд ограничить родительские права также матери девочки.

Давыдова заявила, что семья Москалевых с прошлого мая состоит на «профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении». По ее словам, родители не шли на контакт с властями: отец дважды привлекался к административной ответственности и не предпринимал попыток вернуть дочь к обучению в школе, а мать Марии жила отдельно и не интересовалась ее жизнью.

Адвокат Москалева Владимир Билиенко сообщил РБК, что его не уведомляли об иске. «Возможность самого иска обсуждалась, но позиция уполномоченного по правам ребенка Тульской области однозначная — оснований для такого иска нет», — утверждает он.

Согласно ст. 73 Семейного кодекса, суд может с учетом интересов ребенка ограничить родительские права. Такое решение принимается, в случае если поведение родителей или одного из них считается опасным для ребенка. Если оно не меняется, то через полгода органы опеки обязаны подать иск о полном лишении родительных прав. В отдельных случаях и с учетом интересов ребенка, говорится в законе, органы опеки вправе предъявить соответствующий иск раньше истечения шестимесячного периода после ограничения родительских прав.

Мария Москалева сейчас находится в социально-реабилитационном центре города Ефремов. Суд 2 марта отправил ее отца под домашний арест: адвокат Москалева рассчитывал, что такая мера пресечения позволит тому находиться дома вместе с дочерью.

Давыдова сообщила РБК, что 3 марта комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение оставить Марию в центре. «Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, а также факт избрания в отношении ее отца меры пресечения в виде домашнего ареста, комиссией принято решение о дальнейшем пребывании ребенка в социально-реабилитационном центре на попечении опытных психологов и педагогов», — сказала она.

Билибенко заявил РБК, что Москалев не ограничен в правах родителя, не лишен этих прав и от его подзащитного «согласия на это пребывание в социально-реабилитационном центре получено не было».

В прошлом апреле семья Москалевых оказалась в центре скандала из-за рисунка с антивоенным лозунгом, ракетами, а также с флагами России и Украины, который сделала на школьном уроке ИЗО дочь Алексея, которую тот воспитывает в одиночку. Правоохранительные органы, утверждал адвокат Билиенко, обратили внимание на Москалева после истории с рисунком. В конце апреля его оштрафовали на 32 тыс. руб. по административному делу о дискредитации армии (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за поста в «Одноклассниках».

В декабре в отношении Москалева завели уголовное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), снова из-за публикаций в соцсетях. Его задержали 1 марта текущего года.

В управлении СК по Тульской области указывали, что фигуранта дела ранее уже привлекали к административной ответственности за публичные высказывания против Вооруженных сил, но тот продолжил «высказывать лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии, посредством одной из социальных сетей». «Вскоре обвиняемый покинул свое место жительства, по повестке следователя не являлся и скрылся от органов следствия, снимая квартиру в другом городе», — сообщали в ведомстве.

Москалеву грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб. или лишения свободы сроком до трех лет.