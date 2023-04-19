МЧС: на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошел пожар

Возгорание на «Распадской» началось на глубине нескольких сотен метров, из шахты вывели около 200 горняков

Шахта «Распадская» (Фото: raspadskaya.com)

На шахте «Распадская» произошел пожар, объявлена эвакуация, сообщили РБК в главном управлении МЧС по Кемеровской области. На место выехали шесть отделений горноспасателей.

Из шахты вывели более 180 рабочих, пишет «РИА Новости». По данным Mash, возгорание началось на глубине 550 м, что горит — пока неизвестно.

Губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что причина возгорания и точное число рабочих в шахте устанавливается. Он возглавил оперативный штаб по ликвидации ЧС на шахте.

«Распадская» находится в Междуреченске, который расположен примерно в 50 км от Новокузнецка.

РБК направил запрос в пресс-службу «Распадской» и обратился за комментарием в пресс-службу администрации правительства Кузбасса.

В июле прошлого года на шахте произошло обрушение грунта. В это время под землей находились 190 человек, 188 горняков эвакуировали, двое не выходили на связь. Их нашли, у шахтеров были травмы средней степени тяжести.

Как сообщали РБК в пресс-службе правительства региона, обрушение произошло после того, как в районе Междуреченска произошло «сейсмособытие магнитудой 3,9».

Материал дополняется.