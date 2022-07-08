В МЧС подтвердили гибель горноспасателя при поисках на шахте в Кузбассе

На шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области во время поисковых работ погиб горноспасатель, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, совершающий рабочую поездку в Кемерово, передает ТАСС.

«Нам доподлинно известно, что это случилось. Это случилось в составе отделения, звена. Все остальные себя чувствуют хорошо. Причины установит судебно-медицинская экспертиза. <...> Cемье, родным и близким окажем всяческую помощь», — пообещал он.

О гибели горноспасателя во время поисковой операции на шахте сообщили источники ТАСС и «Интерфакса». Собеседник ТАСС пояснил, что погибший служил в военизированной горноспасательной части. Спасатель почувствовал себя плохо во время поисков, отметил источник.

Спасатели работали на шахте после аварии, которая произошла 5 июля. В тот день в районе Междуреченского городского округа произошло землетрясение магнитудой 3,9. В результате на шахте «Распадская-Коксовая» на вентиляционном штреке 3-2-1 обрушилась порода. На месте обрушения находились четыре человека.

После аварии из шахты эвакуировали 188 горняков, из них двое получили травмы средней степени тяжести. Позднее в пресс-службе Распадской угольной компании сообщили ТАСС, что двое пропавших шахтеров погибли. Их семьям обещали оказать помощь.