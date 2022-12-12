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На шахте «Шерегешская» в Кузбассе произошел обвал грунта

На шахте «Шерегешская» в Кемеровской области произошел обвал грунта
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На рудной шахте «Шерегешская» в Кемеровской области произошел обвал грунта. Об этом РБК сообщили в приемной главы Таштагольского муниципального района.

«Это было в зоне обрушения, там все законсервировано, — уточнили в приемной. — Людей под землей там не было. Это не шахта, это законсервированная зона обрушения. Давно там была шахта, а теперь это зона под обрушение. <...> Это территория, которая принадлежит Evraz, это зона обрушения».

ТАСС в пресс-службе муниципалитета сказали, что горные работы на шахте приостановили из-за обвала грунта над участком горного отвода. «Под данной площадью подземные работы не ведутся. В настоящее время горные работы на шахте приостановлены для контроля режима проветривания», — заявили в пресс-службе.

Замначальника управлением Evraz по связям с общественностью Валерия Клишина сообщила РБК, что утром «в границах горного отвода шахты «Шерегешская», между Старым Шерегешем и Новым Шерегешем, произошла просадка грунта». Никто не пострадал, дороги и жилые дома не были повреждены. На место происшествия выехали специалисты шахты и администрации района. «Горные работы на шахте приостановлены», — сказала Клишина.

По ее словам, с 2019 по 2021 год специалисты предприятия и администрация района приняли меры по обеспечению безпопасности: например, зона возможного провала была ограждена, там установили предупреждающие знаки. Жителей близлежащих жилых домов расселили, а участок автомобильной дороги — перенесли.

В управлении по связям с общественностью Evraz ТАСС сказали, что во время происшествия людей под землей не было: была пересменка. Представитель компании добавил, что рудник обследуют, там проведут аэрогазовый контроль состояния выработок.

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