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Два человека пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе

Распадская RASP ₽268,7 -4,04% Купить
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Обрушение горной породы произошло на шахте «Распадская-Коксовая» в Междуреченске Кемеровской области, двум шахтерам понадобилась помощь медиков, сообщило МЧС.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в 12:07 мск. В шахте находились 190 человек. К 14:23 из-под земли вывели 188 горняков, еще двое не выходят на связь. Как уточнило РБК правительство региона, пропали машинисты буровых установок.

Двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести — перелом, ушиб, разрыв связок, сообщили в пресс-службе муниципалитета, передает ТАСС. Угрозы их жизни нет.

«В 15:47 часов (11:47 мск) в районе Междуреченского городского округа произошло сейсмособытие магнитудой 3,9. В то же время на шахте «Распадская-Коксовая» на вентиляционном штреке 3-2-1 произошло обрушение кровли выработки. Там находились четыре человека», — сообщили РБК в пресс-службе региона.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

По предварительным данным, подземный толчок произошел на глубине около 5 км и мог спровоцировать нарушение выработки в вентиляционном треке, сказал источник «Интерфакса» в технических службах. Эксперты рассмотрят все версии причин обрушения, включая нарушения при технике безопасности при горновзрывных работах и неисправности оборудования, добавил собеседник агентства.

Прокуратура Кузбасса организовала проверку охраны труда и промышленной безопасности после инцидента. На фоне новости о ЧП акции «Распадской» рухнули на 7,8%, до 258 руб., но отыграли до 259,1 руб.

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РБК обратился за комментариями в пресс-службы правительства региона, губернатора Кемеровской области, регионального ГУ МЧС, а также направил запрос в пресс-службу Распадской угольной компании

В мае 2010 года на шахте «Распадская» прогремели два взрыва. В результате аварии погиб 91 человек. Следствие установило, что причиной аварии стало стремление руководства увеличить добычу. Горняки должны были добывать не больше 8 тыс. т в сутки на участок, но реальный уровень добычи достигал 21,5 тыс. т. В 2016 году следствие завершилось, в 2020 году дело закрыли за истечением сроков давности.

Теги
шахта «Распадская» обрушение Кузбасс новости
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