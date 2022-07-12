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В Кузбассе нашли живым пропавшего неделю назад при обвале горняка

Шахтер, пропавший 5 июля после обвала на шахте «Распадская-Коксовая», найден живым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Кемеровской области.

«Поисково-спасательная операция завершена. Шахтер найден живым, находится в медучреждении», — сообщили в ведомстве.

Медики стабилизировали состояние горняка, которого в ночь на 12 июля обнаружили живым после обрушения на шахте «Распадская-Коксовая» 5 июля, сообщили «Интерфаксу»

В пресс-службе регионального Центра медицины катастроф «Интерфаксу» рассказали, что спасенный — шахтер 1973 года рождения. Его состояние стабилизировали в больнице Междуреченска, где находится шахта, затем силами санавиации пострадавшего отправили в в Центр охраны здоровья «Шахтер» в Ленинске-Кузнецком.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадавший работал машинистом буровых установок. Он получил перелом, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Два человека пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Во время обрушения горной породы на «Распадской-Коксовой» в шахте находились 190 горняков. 188 из них, среди которых двоим понадобилась помощь медиков, вывели на поверхность, двое оставшихся не выходили на связь. Позднее пресс-служба Распадской угольной компании сообщила ТАСС, что оба горняка погибли. В МЧС также заявили о гибели одного горноспасателя, который участвовал в поисках пропавших шахтеров.

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