 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Москалькова сообщила о попытке вернуть 76 жителей Курской области из Сум

Москалькова: Россия обсуждает с Украиной возвращение 76 жителей Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
В Сумах находятся 76 жителей Курской области, российская сторона ведет переговоры с Украиной об их возвращении, рассказала омбудсмен. Людей должны вывезти в Россию через Белоруссию, говорила ранее Москалькова
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 жителей Курской области, которые находятся в Сумах. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает «РИА Новости».

«Мы ведем переговоры с украинской стороной, чтобы людей не держали как заложников и дали возможность им вернуться на родину к своим родным и близким», — сказала Москалькова. Она надеется на возвращение всех «в ближайшее время».

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

О достижении договоренности об эвакуации находящихся в Сумах жителей Курской области Москалькова объявила в конце февраля. Их вывезут в Россию через Белоруссию, пояснила омбудсмен. Сколько человек подлежит эвакуации, она тогда не уточнила.

В январе после общения с вывезенными в Сумы Москалькова заявила, что среди украинских военнослужащих есть те, кто помогал курянам. С ее слов, военные приносили жителям еду, «делились последним» и «спасали от наемников, с которыми они пришли».

После того как ВСУ прорвали границу в Курской области в августе прошлого года, эвакуация курских жителей с подконтрольных Украине населенных пунктов проходила дважды, в ноябре 2024 и марте 2025 года. В первый раз в Россию вернулись 46 человек, во второй — 33 человека.

В январе Москалькова опубликовала список разыскиваемых жителей Курской области, где были указаны 500 человек. Но, как отметила омбудсмен, он «далеко не исчерпывающий». По данным врио главы региона Александра Хинштейна на январь, в полицию Курской области поступило почти 1,2 тыс. заявлений о пропаже местных жителей. Такое же число называл и российский Красный Крест в ноябре прошлого года.

После прорыва границы под контролем ВСУ оказались 28 курских поселений, где остались около 2 тыс. человек, говорил на тот момент губернатор региона Алексей Смирнов. К марту 2025-го российским военным удалось освободить более 1,1 тыс. кв. км территории Курской области. По данным Генштаба, это свыше 86% от изначально занятой ВСУ площади.

Читайте РБК в Telegram.

Назначена дата новых переговоров России и США

Трамп высказался о сближении России и Китая. Видео

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Назначена дата обмена пленными России и Украины

Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»

Канцлер Германии прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Макрон призвал Европу вооружаться

В Турции задержан главный оппонент Эрдогана

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева
Россия Украина Курская область ВСУ
Материалы по теме
Из освобожденных районов Курской области эвакуировали 423 человека
Общество
Американца, участвовавшего в боях под Курском, приговорили к 26 годам
Политика
Минобороны показало результаты работы подразделения в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
Шестеро пожарных пострадали при тушении гаража в Комсомольске-на-АмуреОбщество, 13:21
Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбищеОбщество, 13:19
Дегтярев заявил о проработке идеи матчей между игроками НХЛ и КХЛСпорт, 13:19
Минобороны сообщило об уничтожении своих дронов после приказа ПутинаПолитика, 13:19
Венгрия отправит в Казахстан 150 лошадей ПржевальскогоОбщество, 13:19
Зеленский анонсировал разговор с ТрампомПолитика, 13:10
Как компании и ИП вредят себе, пытаясь сэкономить на налогахPro, 13:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Найденная в Ачинске девушка заявила, что следовала командам мошенниковОбщество, 13:03
ZachXBT: криптоиндустрия не справляется со взломами самостоятельноКрипто, 13:03
Mercedes-Benz решил снять с производства машины A-ClassАвто, 13:02
Таможенники в Шереметьево пресекли контрабанду наркотиков из ТурцииОбщество, 13:02
Союз потребителей сообщил о канцерогенах и кишечной палочке в приправахОбщество, 13:00
«Молниеносность тут не сработает». ИноСМИ о разговоре Путина и ТрампаПолитика, 13:00
Какие стереотипы мешают предпринимателям выйти на китайский рынокРБК и ВТБ, 12:59