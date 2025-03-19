Москалькова сообщила о попытке вернуть 76 жителей Курской области из Сум

В Сумах находятся 76 жителей Курской области, российская сторона ведет переговоры с Украиной об их возвращении, рассказала омбудсмен. Людей должны вывезти в Россию через Белоруссию, говорила ранее Москалькова

Татьяна Москалькова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 жителей Курской области, которые находятся в Сумах. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает «РИА Новости».

«Мы ведем переговоры с украинской стороной, чтобы людей не держали как заложников и дали возможность им вернуться на родину к своим родным и близким», — сказала Москалькова. Она надеется на возвращение всех «в ближайшее время».

О достижении договоренности об эвакуации находящихся в Сумах жителей Курской области Москалькова объявила в конце февраля. Их вывезут в Россию через Белоруссию, пояснила омбудсмен. Сколько человек подлежит эвакуации, она тогда не уточнила.

В январе после общения с вывезенными в Сумы Москалькова заявила, что среди украинских военнослужащих есть те, кто помогал курянам. С ее слов, военные приносили жителям еду, «делились последним» и «спасали от наемников, с которыми они пришли».

После того как ВСУ прорвали границу в Курской области в августе прошлого года, эвакуация курских жителей с подконтрольных Украине населенных пунктов проходила дважды, в ноябре 2024 и марте 2025 года. В первый раз в Россию вернулись 46 человек, во второй — 33 человека.

В январе Москалькова опубликовала список разыскиваемых жителей Курской области, где были указаны 500 человек. Но, как отметила омбудсмен, он «далеко не исчерпывающий». По данным врио главы региона Александра Хинштейна на январь, в полицию Курской области поступило почти 1,2 тыс. заявлений о пропаже местных жителей. Такое же число называл и российский Красный Крест в ноябре прошлого года.

После прорыва границы под контролем ВСУ оказались 28 курских поселений, где остались около 2 тыс. человек, говорил на тот момент губернатор региона Алексей Смирнов. К марту 2025-го российским военным удалось освободить более 1,1 тыс. кв. км территории Курской области. По данным Генштаба, это свыше 86% от изначально занятой ВСУ площади.