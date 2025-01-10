Хинштейн: в Курской области с августа 2024 года пропали почти 1,2 тыс. жителей

Хинштейн назвал число пропавших без вести с начала боев в Курской области

С августа 2024 года по 10 января в полицию поступило 1174 заявления о пропаже жителей Курской области, из них 240 человек уже найдены, сообщил Хинштейн

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В полицию с августа 2024 года, когда начались бои в Курской области, по 10 января поступило почти 1,2 тыс. заявлений о пропаже местных жителей. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Врио главы региона отреагировал на заявление уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, которая объяснила, что опубликованный ею аналогичный список по курянам не является исчерпывающим, поскольку в него внесены лишь фамилии тех, чьи родственники обратились к ней лично.

«Для понимания: в список омбудсмена включено 517 фамилий. В полицию же (с начала августа по 10 января) поступило заявлений на розыск вдвое больше людей: 1174. Из них 240 уже разыскано», — написал Хинштейн.

Москалькова подчеркивала, что работа омбудсмена по поиску пропавших не подменяет собой деятельность других профильных ведомств. Хинштейн пояснил, что в решении этой проблемы участвуют как уполномоченный по правам человека, так и МВД, МИД, правительство Курской области, Российский Красный Крест и другие волонтеры и правозащитники.

Москалькова накануне опубликовала в своем телеграм-канале список более чем из 500 разыскиваемых на территории Курской области жителей, сформированный по поступившим к ней обращениям. В основном в списке значатся жители Суджанского района, часть территории которого заняли украинские силы.

Москалькова призвала тех, кто обладает информацией об этих людях, сообщить об этом по телефону горячей линии 8 (800) 707-56-67 или через электронную форму на сайте уполномоченного по правам человека.

Бои в Курской области идут с 6 августа 2024-го: в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию региона. К 12 августа под контролем украинских сил оказались 28 населенных пунктов, где находились более 2 тыс. человек, их судьба оставалась неизвестной, сообщал на тот момент и.о. губернатора региона Алексей Смирнов. С тех пор Минобороны отчиталось об освобождении 14 населенных пунктов.

В конце сентября Смирнов сообщил, что в органы внутренних дел Курской области с момента вторжения ВСУ поступило более 770 заявлений о пропавших без вести. Российский Красный Крест заявлял, что удалось установить связь или узнать судьбу 1253 пропавших жителей региона, в том числе 982 гражданских. В конце ноября в Россию в результате договоренностей с Киевом вернулись 46 жителей Курской области, вывезенных украинскими военными.

В декабре Москалькова рассказала, что обратилась к украинской стороне с призывом организовать гуманитарный коридор на подконтрольной ВСУ территории Курской области, чтобы люди смогли оттуда выбраться.