Пандемия коронавируса , 19 мар, 16:11
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Власти Камеруна зарегистрировали вакцину «Спутник V»
Министерство здравоохранения Камеруна зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в РБК.
Таким образом, республика стала 53-й страной, одобрившей применение российской вакцины против COVID-19.
«Африканский континент входит в число лидеров по количеству государств, одобривших применение вакцины «Спутник V», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
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