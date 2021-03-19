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Филиппины одобрили «Спутник V» для экстренного применения

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Филиппины одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны.

«Известные и потенциальные преимущества вакцины «Спутник V» <...> перевешивают известные и потенциальные риски упомянутой вакцины», — заявил глава управления Роландо Энрике Доминго на пресс-конференции.

Как сообщает Reuters, «Спутник V» стал четвертой вакциной, зарегистрированной на Филиппинах. Ранее там были одобрены вакцины совместного производства американской компании Pfizer и германской BioNTech, британско-шведского консорциума AstraZeneca, а также китайский препарат Sinovac.

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Фото:Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

С начала пандемии коронавирусной инфекции на Филиппинах COVID-19 заболели почти 641 тыс. человек, из них свыше 12,8 тыс. скончались. В последнее время в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки инфекцию диагностировали у 5,2 тыс. человек, сообщает Минздрав страны.

Вакцина «Спутник V» была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, в России препарат зарегистрировали в августе прошлого года. Вакцину также одобрили свыше 50  стран, в том числе Белоруссия, Казахстан, ОАЭ, Аргентина, Венесуэла, Сербия, Алжир, Египет.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в середине февраля подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейское агентство лекарственных средств (EMA), сейчас она находится на рассмотрении регулятора. Однако еще до одобрения агентства использование вакцины разрешили в ВенгрииСловакии, Северной Македонии. 

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