Филиппины одобрили «Спутник V» для экстренного применения
Филиппины одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны.
«Известные и потенциальные преимущества вакцины «Спутник V» <...> перевешивают известные и потенциальные риски упомянутой вакцины», — заявил глава управления Роландо Энрике Доминго на пресс-конференции.
Как сообщает Reuters, «Спутник V» стал четвертой вакциной, зарегистрированной на Филиппинах. Ранее там были одобрены вакцины совместного производства американской компании Pfizer и германской BioNTech, британско-шведского консорциума AstraZeneca, а также китайский препарат Sinovac.
С начала пандемии коронавирусной инфекции на Филиппинах COVID-19 заболели почти 641 тыс. человек, из них свыше 12,8 тыс. скончались. В последнее время в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки инфекцию диагностировали у 5,2 тыс. человек, сообщает Минздрав страны.