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Бумажные паспорта в России прекратят выдавать в 2022 году
По словам вице-премьера Максима Акимова, электронные паспорта вместо обычных начнут выдавать в России в 2020 году, а еще через два года выдача традиционных документов прекратится
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Реализация пилотного проекта по выдаче электронных паспортов гражданам России стартует в 2020 году в Москве, заявил заместитель председателя правительства Максим Акимов. По его словам, еще через два года электронные документы окончательно вытеснят традиционные документы, выдача которых прекратится в 2022 году, передает корреспондент РБК.

«Выдача электронных паспортов начнется в июле следующего года в пилотном режиме на территории Москвы. Потом будем динамично по мере увеличения с 1100 до 3000 пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны в течение 2022 года завершать выдачу паспортов старого образца», — сказал Акимов.

Вице-премьер отметил, что электронный паспорт будет состоять только из российских компонентов, основан на российском программном обеспечении и с использованием разработанных в России криптографических алгоритмов.

«Безопасность в этом случае будет на порядок выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов. Если вы утратили электронный паспорт, его можно будет заблокировать за несколько секунд», — добавил Акимов.

Акимов также сказал, что в дополнение к карточке будет выпущено мобильное приложение электронного паспорта для всех мобильных платформ. «То есть не надо носить с собой даже этот легкий документ, а достаточно будет предъявить приложение», — сказал он, уточнив, что разработчик будет государственным, а сам сервис — бесплатным.

По словам вице-премьера, электронный паспорт в виде карточки будет действовать в течение десяти лет, а замена действующих бумажных паспортов на электронные будет производиться по желанию владельца.

О сроках перехода на паспорта нового образца Акимов заявил после проведенного премьер-министром Дмитрием Медведевым совещания о внедрении электронного удостоверения личности.

«Электронный паспорт упрощает взаимодействие с госорганами, получение государственных и коммерческих услуг. Не надо заполнять анкет, писать справки, перепечатывать данные, как это традиционно делалось, что нередко сопровождается ошибками и бездарно растраченным временем. Электронный паспорт, безусловно, обладает и другими достоинствами — его сложнее подделать и весьма трудно повредить», — заявил в ходе совещания Медведев.

Ранее источники РБК сообщали, что правительство рассматривает несколько концепций по переходу на электронное удостоверение личности, которое должно прийти на смену бумажному паспорту. Две из них предусматривали выпуск удостоверения в виде пластиковых карт с чипом, на котором будут содержаться те же данные гражданина, что и в обычном паспорте, а также биометрическая информация (отпечаток пальца) и электронная подпись.

Выдача электронных удостоверений личности вместо паспорта гражданина РФ предусмотрена в программе «Цифровая экономика». Согласно распоряжению правительства России от 19 сентября 2013 года, утвердившему первую концепцию перехода на электронное удостоверение личности, с 2025 года можно будет получить только подобный документ, а с 2030 года бумажные паспорта перестанут действовать.

Авторы: Евгений Калюков, Александра Посыпкина
Теги: паспорта
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