Бумажные паспорта в России прекратят выдавать в 2022 году

По словам вице-премьера Максима Акимова, электронные паспорта вместо обычных начнут выдавать в России в 2020 году, а еще через два года выдача традиционных документов прекратится

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Реализация пилотного проекта по выдаче электронных паспортов гражданам России стартует в 2020 году в Москве, заявил заместитель председателя правительства Максим Акимов. По его словам, еще через два года электронные документы окончательно вытеснят традиционные документы, выдача которых прекратится в 2022 году, передает корреспондент РБК.

«Выдача электронных паспортов начнется в июле следующего года в пилотном режиме на территории Москвы. Потом будем динамично по мере увеличения с 1100 до 3000 пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны в течение 2022 года завершать выдачу паспортов старого образца», — сказал Акимов.

Вице-премьер отметил, что электронный паспорт будет состоять только из российских компонентов, основан на российском программном обеспечении и с использованием разработанных в России криптографических алгоритмов.

«Безопасность в этом случае будет на порядок выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов. Если вы утратили электронный паспорт, его можно будет заблокировать за несколько секунд», — добавил Акимов.

Акимов также сказал, что в дополнение к карточке будет выпущено мобильное приложение электронного паспорта для всех мобильных платформ. «То есть не надо носить с собой даже этот легкий документ, а достаточно будет предъявить приложение», — сказал он, уточнив, что разработчик будет государственным, а сам сервис — бесплатным.