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ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Законопроект предусматривает использование водительских прав для упрощенной идентификации, которая разрешена при денежных переводах без открытия счета, переводах почтой до 15 тыс. руб. и других банковских операциях
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.

В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти. Газета также направила запросы в Минэкономразвития и Росфинмониторинг.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Известия» пишут, что с инициативой знакомы Росбанк, Совкомбанк, Абсолют Банк, кредитная организация «Ак Барс», а также Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), действующий в основном на территории Крыма.

Директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков добавил, что с помощью прав планируется проводить упрощенную идентификацию клиентов, которая разрешена для ограниченного круга услуг:

  • Денежных переводов без открытия банковского счета.
  • Прием и отправление почтой денежных переводом на сумму менее 15 тыс. руб.
  • Операции при покупке и продаже иностранной валюты не более чем на 100 тыс. руб., либо на сумму эквивалентную этой в зарубежной валюте.

Зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов указывает, что список операций, которые банки могут проводить при упрощенной идентификации, расширяться не будет, а использование водительских прав в этом случае не несет дополнительных рисков. Директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов, напротив, заявил газете, что риски могут возникнуть и чтобы снизить их кредитным организациям придется доработать программное обеспечение своих систем, что может привести к дополнительным затратам. Он также допустил, что, возможно, потребуется база с водительскими удостоверениями, к которой банки будут обращаться для проверки подлинности документов.

Начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова напомнила, что до 2015 года водительские права можно было использовать для подтверждения личности при упрощенной идентификации, если операция не выглядела как отмывание денег или финансирование терроризма. Старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Валерий Зинченко пояснил газете, что ограничения ввели, поскольку действительность паспорта и других документов проще проверить, чем выявить подделку водительских прав. Зинченко добавил, что наравне с российским паспортом для удостоверения личности можно использовать заграничный.

С предложением использовать водительские права для упрощенной идентификации выступала Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД). Помимо этого там допускали использование для процедуры данных операторов сотовой связи, а идентификацию для предпринимателей и юридических лиц предлагали упростить при получении услуг пониженного риска, которые не требуют открытия счета (например, при заключении договоров эквайринга).

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Центробанк, банки, водительские права, идентификация
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