ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Законопроект предусматривает использование водительских прав для упрощенной идентификации, которая разрешена при денежных переводах без открытия счета, переводах почтой до 15 тыс. руб. и других банковских операциях

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Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.

В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти. Газета также направила запросы в Минэкономразвития и Росфинмониторинг.

«Известия» пишут, что с инициативой знакомы Росбанк, Совкомбанк, Абсолют Банк, кредитная организация «Ак Барс», а также Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), действующий в основном на территории Крыма.

Директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков добавил, что с помощью прав планируется проводить упрощенную идентификацию клиентов, которая разрешена для ограниченного круга услуг: