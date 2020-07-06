ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.
В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти. Газета также направила запросы в Минэкономразвития и Росфинмониторинг.
«Известия» пишут, что с инициативой знакомы Росбанк, Совкомбанк, Абсолют Банк, кредитная организация «Ак Барс», а также Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), действующий в основном на территории Крыма.
Директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков добавил, что с помощью прав планируется проводить упрощенную идентификацию клиентов, которая разрешена для ограниченного круга услуг: