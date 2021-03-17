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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре посоветовали не покидать Россию на майские праздники

Во время длинных выходных в мае россиянам лучше не планировать отдых за рубежом, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Россию из-за границы уже завезли несколько новых штаммов коронавируса
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

В этом году майские праздники россиянам лучше провести дома и не выезжать за границу, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Мне кажется, планируя свои праздничные дни майские, или если отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны... Для того, чтобы сберечь свое здоровье, лучше оставаться внутри страны», — призвала она.

Попова отметила, что случаи выявления британского штамма COVID-19 в России чаще всего связаны с посещением россиянами ОАЭ и Европы. «Два случая выявления южноафриканского штамма, они были связаны с тем, что россияне посещали в одном случае Южноафриканскую Республику, а в другом — Занзибар. А британский штамм, чаще всего это Эмираты, это Дубай и это Европа, из европейских стран несколько случаев таких завозов мы тоже видим», — отметила Попова.

Материал дополняется

Автор
Георгий Тадтаев
майские праздники отпуск коронавирус COVID-19
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