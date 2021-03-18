В Великобритании и Нидерландах не нашли связи между тромбозом и вакциной

Исследовательские центры двух стран пришли к выводу, что возникновение тромбов связано не с применением вакцины англо-шведской компании AstraZeneca, а с некими другими причинами

Фото: Yves Herman / Reuters

Британский медицинский регулятор MHRA опубликовал заявление, из которого следует, что его специалистам не удалось обнаружить взаимосвязь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и возникновением тромбов, сообщает агентство Reuters.

В MHRA указали, что не смогли пока выяснить причину появления тромбов в венах головного мозга и понижения числа тромбоцитов у некоторых привитых. Но и свидетельств, что эти проблемы как-то связаны с введением вакцины AstraZeneca, обнаружить не удалось.

Специалисты указали, что не видят оснований для прекращения вакцинации этим препаратом.

Со схожим заявлением выступили и ученые исследовательского центра Lareb, которые изучили два случая возникновения тромбов у пациентов в Нидерландах, сообщает издание De Telegraaf. Там указали, что тромбоз, обнаруженный у них, по своей природе отличается от того, что выявили эксперты в других странах.

В Lareb указали, что иммунная тромбоцитопения — известный побочный эффект, который встречается после получения разных вакцин, однако утверждать, что осложнения как-то связаны с AstraZeneca, преждевременно.

Опасения, что именно препарат AstraZeneca приводит к смертельным случаям из-за возникновения тромбов, стали причиной того, что несколько стран приостановили вакцинацию, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания и Швеция.

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что определенные риски действительно есть, однако плюсов от использования вакцины все-таки больше. В ВОЗ также указали, что тромбоэмболия — это третье по частоте в мире сердечно-сосудистое заболевание и она в принципе представляет собой очень распространенное явление.



