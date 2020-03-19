Москвичи стали реже пользоваться метро и такси из-за коронавируса

Столичным метро стали реже пользоваться льготники, а число клиентов такси уменьшилось на 10%, сообщил московский департамент транспорта. Сами сервисы такси, однако, приводят другие данные

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фоне эпидемии нового коронавируса московским метро стали реже пользоваться льготники — пенсионеры, студенты и школьники. Число последних в нем сократилось почти вдвое, сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Также снизилось число пассажиров на станциях, вблизи которых расположены офисы крупных компаний, добавили в ведомстве. По его данным, из-за распространения новой инфекции жители Москвы стали реже пользоваться и такси, число клиентов которых сократилось на 10%. При этом каршеринг каких-либо изменений не испытал, отметили в пресс-службе.

Представитель сервиса такси «Ситимобил» Георгий Лобушкин, напротив, сообщил РБК о росте числа клиентов. «С 3 марта по Москве мы наблюдаем рост доли дневных поездок на 20% (+5 п.п.). При этом утренние и вечерние пики снизились в количестве заказов. Предполагаем, это связано с тем, что люди не едут на работу, остаются дома, а выбираются куда-то днем и предпочитают общественному транспорту такси. В регионах на этой неделе мы также видим рост по поездкам в большинстве городах-миллионниках, в ряде из них рост превышает 15%, если оценивать динамику день ко дню», — сказал он.

Представитель ГК «Везет» Зоя Австрийская, в свою очередь, отметила отсутствие значительного изменения спроса. «По сравнению с прошлой неделей в некоторых городах увеличилось количество заказов. Но вместе с потенциальным стремлением людей уменьшить контакты в общественном транспорте на это могла повлиять погода», — пояснила она.