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Пандемия коронавируса ,  
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Москвичи стали реже пользоваться метро и такси из-за коронавируса

Столичным метро стали реже пользоваться льготники, а число клиентов такси уменьшилось на 10%, сообщил московский департамент транспорта. Сами сервисы такси, однако, приводят другие данные
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фоне эпидемии нового коронавируса московским метро стали реже пользоваться льготники — пенсионеры, студенты и школьники. Число последних в нем сократилось почти вдвое, сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Также снизилось число пассажиров на станциях, вблизи которых расположены офисы крупных компаний, добавили в ведомстве. По его данным, из-за распространения новой инфекции жители Москвы стали реже пользоваться и такси, число клиентов которых сократилось на 10%. При этом каршеринг каких-либо изменений не испытал, отметили в пресс-службе.

Представитель сервиса такси «Ситимобил» Георгий Лобушкин, напротив, сообщил РБК о росте числа клиентов. «С 3 марта по Москве мы наблюдаем рост доли дневных поездок на 20% (+5 п.п.). При этом утренние и вечерние пики снизились в количестве заказов. Предполагаем, это связано с тем, что люди не едут на работу, остаются дома, а выбираются куда-то днем и предпочитают общественному транспорту такси. В регионах на этой неделе мы также видим рост по поездкам в большинстве городах-миллионниках, в ряде из них рост превышает 15%, если оценивать динамику день ко дню», — сказал он.

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Представитель ГК «Везет» Зоя Австрийская, в свою очередь, отметила отсутствие значительного изменения спроса. «По сравнению с прошлой неделей в некоторых городах увеличилось количество заказов. Но вместе с потенциальным стремлением людей уменьшить контакты в общественном транспорте на это могла повлиять погода», — пояснила она.

По словам Австрийской, из-за того, что в регионах еще не ввели карантин, такси в городах работает в основном в штатном режиме. «Даже в крупных региональных центрах, таких как Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, не поменялось количество заказов по сравнению с обычным сезонным уровнем», — отметила она.

Однако, по словам Австрийской, сервис видит серьезные риски в снижении количества поездок из-за домашнего карантина. «Также есть потенциальная проблема — в уменьшении количества активных перевозчиков», — заключила она.

На фоне распространения коронавируса россияне стали чаще пользоваться каршерингом, сообщила РБК сооснователь сервиса BelkaCar Екатерина Макарова. «Начиная с первых случаев заражения в России количество поездок в BelkaCar выросло примерно на 10%. Связываем с тем, что люди пересаживаются с общественного транспорта на каршеринг», — отметила она.

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По последним данным, в России зарегистрировано  199 случаев заражения новым коронавирусом. За прошедшие сутки, 18 марта, в 23 субъектах страны выявили еще 52 заразившихся, из них 12 — в Москве.

По данным оперативного штаба, летальных исходов от заболевания, вызванного коронавирусом, не зарегистрировано. Ранее он сообщил, что в Москве скончалась пожилая женщина, заразившаяся COVID-2019. Но, по словам главного патологоанатома столицы Олега Зайратьянца, причиной смерти оказалась не пневмония, вызванная инфекцией, а оторвавшийся тромб.

Авторы: Виктория Полякова, Владислав Скобелев
Теги: коронавирус, Москва, метро, такси
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