Московских таксистов начали проверять на наличие антисептиков и масок

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 12:23
В Пензенской области ответили на сообщения о коронавирусе у жены депутата Общество, 21:08 РЖД ухудшили прогноз погрузки в 2020 году на фоне пандемии Бизнес, 21:04 Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом Политика, 20:59 Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную внешнюю политику Политика, 20:56 С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля Политика, 20:48 Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное Экономика, 20:45 СМИ узнали об интересе трех английских клубов к Федору Чалову Спорт, 20:45 Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому Политика, 20:44 Цена нефти марки Brent упала ниже $25 за баррель Экономика, 20:43 Доллар и евро достигли допустимых для 18 марта пределов на Мосбирже Экономика, 20:40 Байден после праймериз в трех штатах укрепил положение лидера демократов Политика, 20:39 Московских таксистов начали проверять на наличие антисептиков и масок Общество, 20:38 «Аэрофлот» сообщил сроки вылета самолета в Черногорию за россиянами Общество, 20:29 Группа Little Big назвала правильным решение не проводить «Евровидение» Общество, 20:23
Пандемия коронавируса ,  
0 

Московских таксистов начали проверять на наличие антисептиков и масок

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Москве начали проверять таксистов на готовность к борьбе с новым коронавирусом. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

В пресс-службе рассказали, что проверки будут проводиться несколько раз в неделю. Автомобили такси проверяют у аэропортов, вокзалов и у крупных пересадочных узлов.

Издание отмечает, что помимо этого в подобных мероприятиях участвуют специалисты Роспотребнадзора и сотрудники ГИБДД. Они проверяют наличие у водителей антисептиков и медицинских масок, а также выясняют, проходили ли таксисты обязательный медицинский осмотр. По требованию Роспотребнадзора, водители обязаны проветривать и обрабатывать салон не менее двух раз в сутки, а также менять маски каждые три часа.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 марта
Общество

Таксопарки должны обеспечивать водителей антисептиками и средствами защиты, иначе им грозит штраф в размере 30 тыс. руб.

Издание отмечает, что ведомство разослало уже 80 протоколов тем компаниям, которые не следуют инструкциям.

Как в Москве борются с коронавирусом. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В начале марта Роспотребнадзор направил в крупные таксопарки Москвы и Московской области и агрегаторам такси предписание по профилактике коронавируса нового типа. 

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, в России число заболевших достигло 147 человек. За прошедшие сутки, 17 марта, в стране зарегистрировали 33 новых случая заражения, 31 из которых — в Москве.

Согласно данным SCMP, всего в мире новым коронавирусом заразились более 198 тыс. человек, а умерли от заболевания — свыше 8 тыс.

Теги: ГИБДД, коронавирус, такси
Материалы по теме
Хуснуллин рекомендовал иностранным рабочим отказаться от поездок домой
Бизнес
Минтруд разъяснил порядок оплаты больничных для россиян на карантине
Экономика
Ученые оценили способность коронавируса сохранять заразность сутками
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter