Московских таксистов начали проверять на наличие антисептиков и масок

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В Москве начали проверять таксистов на готовность к борьбе с новым коронавирусом. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

В пресс-службе рассказали, что проверки будут проводиться несколько раз в неделю. Автомобили такси проверяют у аэропортов, вокзалов и у крупных пересадочных узлов.

Издание отмечает, что помимо этого в подобных мероприятиях участвуют специалисты Роспотребнадзора и сотрудники ГИБДД. Они проверяют наличие у водителей антисептиков и медицинских масок, а также выясняют, проходили ли таксисты обязательный медицинский осмотр. По требованию Роспотребнадзора, водители обязаны проветривать и обрабатывать салон не менее двух раз в сутки, а также менять маски каждые три часа.

Таксопарки должны обеспечивать водителей антисептиками и средствами защиты, иначе им грозит штраф в размере 30 тыс. руб.