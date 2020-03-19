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Ученые оценили эффективность карантина в борьбе с коронавирусом

Существует два сценария борьбы с пандемией коронавируса: один позволяет замедлить его распространение, второй — полностью его прекратить с риском новой вспышки в будущем. К этому выводу пришли ученые в Лондоне
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса, исследование опубликовано на сайте организации.

Команда специалистов в разных областях медицины изучала пять вариантов сдерживания заболевания:

  • домашняя изоляция отдельных больных, когда люди с симптомами заболевания (кашлем или лихорадкой) остаются дома в течение недели после появления симптомов;
  • домашний карантин, когда все члены семьи, в которой есть случаи заболевания, остаются дома в течение 14 дней после появления симптомов;
  • социальное дистанцирование — сокращение контактов всех людей вне дома, школы или рабочего места;
  • социальное дистанцирование для населения старше 70 лет, когда ограничение социальных контактов затрагивает только пожилых людей, которые подвергаются наибольшему риску тяжелых заболеваний;
  • закрытие школ и университетов.

Как показало исследование, разные комбинации этих методов приводят всего к двум сценариям. В первом сценарии меры помогут замедлить распространение инфекции, но не смогут остановить полностью ее распространение. Это позволяет серьезно снизить нагрузку на систему здравоохранения и защитить тех, кто наиболее уязвим: пожилых людей или людей с ослабленной иммунной системой. В этом случае эпидемия достигнет пика в течение трех-четырех месяцев.

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Во втором сценарии распространение заболевания прерывается почти полностью. Однако спустя некоторое время после отмены строгих мер карантина коронавирус может вернуться. Вторая вспышка COVID-19 в этом случае может прийтись на следующую зиму.

Для первого сценария достаточно сочетания домашней изоляции больных и членов их семей, а также социального дистанцирования пожилых людей. Это может снизить нагрузку на систему здравоохранения на две трети, а смертность — вдвое. В этом случае распространение коронавируса по-прежнему может привести примерно к 250 тыс. смертей.

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Во втором сценарии требуется применение всех вышеперечисленных мер, включая изоляцию всего населения. Все эти меры, отмечает профессор Кристл Доннелли, могут привести к разрушительным последствиям даже без учета распространения самого заболевания.

В России сейчас на обязательный двухнедельный карантин обязаны уходить все возвращающиеся из-за границы, соответствующее постановление сегодня принял Роспотребнадзор. В стране ограничено проведение массовых мероприятий, с 23 марта все школы закроются на трехнедельные каникулы.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Великобритания, ученые, карантин, коронавирус
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