Ученые оценили эффективность карантина в борьбе с коронавирусом
Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса, исследование опубликовано на сайте организации.
Команда специалистов в разных областях медицины изучала пять вариантов сдерживания заболевания:
- домашняя изоляция отдельных больных, когда люди с симптомами заболевания (кашлем или лихорадкой) остаются дома в течение недели после появления симптомов;
- домашний карантин, когда все члены семьи, в которой есть случаи заболевания, остаются дома в течение 14 дней после появления симптомов;
- социальное дистанцирование — сокращение контактов всех людей вне дома, школы или рабочего места;
- социальное дистанцирование для населения старше 70 лет, когда ограничение социальных контактов затрагивает только пожилых людей, которые подвергаются наибольшему риску тяжелых заболеваний;
- закрытие школ и университетов.
Как показало исследование, разные комбинации этих методов приводят всего к двум сценариям. В первом сценарии меры помогут замедлить распространение инфекции, но не смогут остановить полностью ее распространение. Это позволяет серьезно снизить нагрузку на систему здравоохранения и защитить тех, кто наиболее уязвим: пожилых людей или людей с ослабленной иммунной системой. В этом случае эпидемия достигнет пика в течение трех-четырех месяцев.