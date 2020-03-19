Ученые оценили эффективность карантина в борьбе с коронавирусом

Существует два сценария борьбы с пандемией коронавируса: один позволяет замедлить его распространение, второй — полностью его прекратить с риском новой вспышки в будущем. К этому выводу пришли ученые в Лондоне

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Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса, исследование опубликовано на сайте организации.

Команда специалистов в разных областях медицины изучала пять вариантов сдерживания заболевания:

домашняя изоляция отдельных больных, когда люди с симптомами заболевания (кашлем или лихорадкой) остаются дома в течение недели после появления симптомов;

домашний карантин, когда все члены семьи, в которой есть случаи заболевания, остаются дома в течение 14 дней после появления симптомов;

социальное дистанцирование — сокращение контактов всех людей вне дома, школы или рабочего места;

социальное дистанцирование для населения старше 70 лет, когда ограничение социальных контактов затрагивает только пожилых людей, которые подвергаются наибольшему риску тяжелых заболеваний;

закрытие школ и университетов.

Как показало исследование, разные комбинации этих методов приводят всего к двум сценариям. В первом сценарии меры помогут замедлить распространение инфекции, но не смогут остановить полностью ее распространение. Это позволяет серьезно снизить нагрузку на систему здравоохранения и защитить тех, кто наиболее уязвим: пожилых людей или людей с ослабленной иммунной системой. В этом случае эпидемия достигнет пика в течение трех-четырех месяцев.