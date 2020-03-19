Роспотребнадзор обязал уходить на карантин всех вернувшихся из-за границы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 18 мар, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 18 мар, 12:23
Роспотребнадзор обязал туристов сообщать данные о поездке за границу Общество, 14:11 Партия Роста порекомендовала выдвинуть Шнурова на довыборы в Петербурге Политика, 14:07 Володин предложил поддержать инвесторов в развлечения из-за вируса Экономика, 13:54 Олимпийский огонь передали оргкомитету Игр-2020 в Токио Спорт, 13:44 Врачи назвали причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве Общество, 13:43 Что изменилось в трудовой сфере с начала 2020-го: комментарии «Делойт» Pro, 13:40 Привилегированные акции «Мечела» обвалились на 20% после выхода отчета Quote, 13:38 В Псковской области принудительно изолировали китайского туриста Общество, 13:38 Менеджер Нурмагомедова высмеял тренировки Фергюсона перед боем за титул Спорт, 13:36 Минздрав сообщил о расшифровке генома коронавируса российскими учеными Общество, 13:34 Лукашенко поручил помочь россиянам вернуться из Польши на родину Общество, 13:30 Как коронавирус повлиял на биткоин, и чего ждать от монеты в будущем Крипто, 13:23 Опрос РБК Quote: как частные инвесторы переживают кризис Quote, 13:23 В Думу внесут закон об уголовной ответственности за нарушение карантина Общество, 13:17
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роспотребнадзор обязал уходить на карантин всех вернувшихся из-за границы

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, в соответствии с которым обязательный 14-дневный карантин должны проходить все граждане, кто возвращается в Россию из-за рубежа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с постановлением прибывшие из-за рубежа должны незамедлительно сообщить на горячую линию даты и место пребывания за границей, а также контактную информацию, а в случае ухудшения состояния здоровья обратиться за медицинской помощью на дому.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 марта
Общество

При этом работодателям предписано оказывать работникам содействие в обеспечении условий изоляции, а руководителям исполнительной власти — выдавать им листки нетрудоспособности.

Ранее Роспотребнадзор обязал делать тест на коронавирус всем вернувшимся из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью после появления симптомов процедурных заболеваний.

Материал дополняется.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Роспотребнадзор, карантин
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter