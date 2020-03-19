Роспотребнадзор обязал уходить на карантин всех вернувшихся из-за границы

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, в соответствии с которым обязательный 14-дневный карантин должны проходить все граждане, кто возвращается в Россию из-за рубежа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с постановлением прибывшие из-за рубежа должны незамедлительно сообщить на горячую линию даты и место пребывания за границей, а также контактную информацию, а в случае ухудшения состояния здоровья обратиться за медицинской помощью на дому.

При этом работодателям предписано оказывать работникам содействие в обеспечении условий изоляции, а руководителям исполнительной власти — выдавать им листки нетрудоспособности.

Ранее Роспотребнадзор обязал делать тест на коронавирус всем вернувшимся из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью после появления симптомов процедурных заболеваний.