Госдума предусмотрит дистанционную продажу рецептурных лекарств

Госдума вернула во второе чтение законопроект о дистанционной продаже безрецепутрных лекарств. По словам депутата Александра Петрова, это необходимо, чтобы добавить в законопроект возможность онлайн-продажи лекарств по рецепту

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Госдума вернула во второе чтение законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, сообщил РБК член комитета по охране здоровья, депутат Александр Петров.

«Мы внесем поправку по [дистанционной продаже] рецептурных лекарств — будет другой проект постановления правительства. После чего проведем второе чтение и сразу утвердим законопроект в третьем. Мы достигли с правительством консенсуса в том, что рецептурные лекарства тоже будут доставляться дистанционно», — сказал Петров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назначил второе чтение законопроекта на 31 марта.

Накануне, 18 марта, Госдума приняла во втором чтении законопроект об онлайн-продаже безрецептурных лекарств. Исходя из текста законопроекта, подготовленного ко второму чтению, дистанционная торговля препаратами без рецептов может осуществляться аптечными организациями, которые имеют лицензию на осуществление фармдеятельности, а также соответствующее разрешение Росздравнадзора. Порядок выдачи разрешения на онлайн-торговлю и порядок доставки препаратов должны быть установлены распоряжением правительства. Кроме того, эта версия законопроекта запрещала доставку лекарств по рецепту, а также спиртосодержащих препаратов с долей этилового спирта выше 25%.