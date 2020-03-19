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Пандемия коронавируса ,  
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Госдума предусмотрит дистанционную продажу рецептурных лекарств

Госдума вернула во второе чтение законопроект о дистанционной продаже безрецепутрных лекарств. По словам депутата Александра Петрова, это необходимо, чтобы добавить в законопроект возможность онлайн-продажи лекарств по рецепту
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Госдума вернула во второе чтение законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, сообщил РБК член комитета по охране здоровья, депутат Александр Петров.

«Мы внесем поправку по [дистанционной продаже] рецептурных лекарств — будет другой проект постановления правительства. После чего проведем второе чтение и сразу утвердим законопроект в третьем. Мы достигли с правительством консенсуса в том, что рецептурные лекарства тоже будут доставляться дистанционно», — сказал Петров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назначил второе чтение законопроекта на 31 марта.

Накануне, 18 марта, Госдума приняла во втором чтении законопроект об онлайн-продаже безрецептурных лекарств. Исходя из текста законопроекта, подготовленного ко второму чтению, дистанционная торговля препаратами без рецептов может осуществляться аптечными организациями, которые имеют лицензию на осуществление фармдеятельности, а также соответствующее разрешение Росздравнадзора. Порядок выдачи разрешения на онлайн-торговлю и порядок доставки препаратов должны быть установлены распоряжением правительства. Кроме того, эта версия законопроекта запрещала доставку лекарств по рецепту, а также спиртосодержащих препаратов с долей этилового спирта выше 25%.

Путин разрешил дистанционную продажу лекарств в связи с коронавирусом
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Поправки в законодательство, которые позволили бы осуществлять дистанционную доставку лекарств без рецепта, Минздрав начал разрабатывать пять лет назад. Позже, в 2017 году, правительство одобрило разработанный ведомством проект, а Госдума приняла его в первом чтении.

С тех пор подвижек законопроекта не было. Вернуться к нему заставило активное распространение коронавируса COVID-19 — премьер Михаил Мишустин на фоне эпидемии 16 марта дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить скорое принятие законопроекта об онлайн-заказе и последующей доставке лекарств без рецепта.

На следующий день, 17 марта, президент Путин подписал соответствующий указ.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: Госдума, лекарства, онлайн-торговля
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